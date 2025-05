Američka kompanija opet igrala protiv Novaka Đokovića

Američka kompanija ponovo je primijetila taktiku koju forsira na posljednja tri grend slema, uložila je u protivnika Novaka Đokovića i nadala se porazu najboljeg svih vremena.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković počeo je put ka 25. grend slem tituli. U prvom kolu Rolan Garosa ubjedljivo je savladao američkog tenisera Mekenzija Mekdonalda (6:3, 6:3, 6:3) koji nije imao nikakve šanse na šljaci u Parizu. Ova pobjeda Novaka Đokovića posebno dobija na značaju kada se zna da je iza Amerikanca bila 200 miliona dolara teška kompanija, koja je navijala za Đokovićevu eliminaciju!

Riječ je o kompaniji koja se bavi alternativnim investicijama, a zove se Blue Owl Capital. Za njihovu aktivnost u svijetu sporta detaljnije se saznalo prije nekoliko mjeseci, kada su javnosti predstavili potpuno novu kampanju za reklamiranje. Tada su povukli jedan neobičan i veoma zanimljiv potez - riješili su da finansiraju autsajdere!

Na najvećim svetskim turnirima ova američka kompanija sponzoriše tenisere koji nemaju velike šanse da naprave dobar rezultat, ali mogu da nastupe u mečevima koji imaju veliku gledanost. Primjera radi, Novak Đoković i Mekenzi Mekdonald podjednako su zastupljeni tokom televizijskog prenosa, a reklama na rukavu Amerikanca košta daleko manje nego na Srbinovom. Tako "Blue Owl" dobija više prostora u medijima, posebno na televiziji, a ne mora da uloži mnogo u reklamu. Pogledajte na rukavu Mekenzija Mekdonalda simbol kompanije "Blue Owl":

Renomirani sajt "Forbes" otkrio je početkom godine da je kompanija "Blue Owl" isplanirala da potroši čak dva miliona evra na više od 100 teniskih mečeva koji će se u 2025. godini igrati na četiri grend slem turnira. Između ostalog, na Australijan openu ove godine su sponzorisali Đokovićeve protivnike - Nišeša Basavaredija iz SAD i Haimea Fariju iz Portugala.

"Ova strategija nam omogućava da iskoristimo najuzbudljivije trenutke u tenisu. Kada je pažnja publike najveća...", kazala je glavna direktorka za marketing u kompaniji Blue Owl Suzana Eskus. Kompanija nema namjeru da ulaže u najpopularnije tenisere na svijetu, već da krade djeliće popularnosti od njih - zapravo, da finansira tenisere koji su im rivali u uvodnim rundama velikih turnira i da tako bude u centru pažnje. Praktično, njihove reklame treba da se "provuku" ka gledaocima dok malo poznati teniseri igraju protiv Đokovića, Alkaraza, Sinera, Zvereva i ostalih iz teniskog vrha.

Revolucionarni model dao je dobar rezultat na prvom turniru kada je primjenjen. Njujorška kompanija, sa više od 200 milijardi dolara imovine pod upravljanjem, ovaj model je prvi prvi put primijenila prošlog ljeta na US Openu. Uložili su oko 500.000 dolara sponzorišući 20 autsajdera u mečevima protiv favorita i ostvarili su marketinški uspeh kada je Li Tu, inače 186. na svijetu, uzeo set Karlosu Alkarazu noseći logo "Blue Owl". Sličnu stvar uradio je i Aleksej Popirin, kada je pobijedio Novaka Đokovića na "Artur Ešu", što je bio signal da nastave da ulažu u ovaj model poslovanja.

Upravo je taj trijumf Alekseja Popirina, koji nije imao svjetsku popularnost, uticao na "Blue Owl" da nastavi sa svojom kampanjom. "Reakcija je, ako je bila na skali od jedan do 10 na osam, skočila na 50 nakon toga. Kao da smo postali viralni", objašnjavaju iz ove kompanije i dodaju da što je "dalja runda" grend slema u pitanju, to je potencijalna dobit veća i zato planiraju da i dalje ulažu novac. Kao njihov glavni adut navodi se Džordan Tompson, Australijanac koji je osvojio US open u dublu 2024. godine i koji je veoma dobar prijatelj sa Novakom Đokovićem.

