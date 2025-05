Novak Đoković otkrio je da i njemu odlutaju misli tokom meča i kako se on bori sa svim tim. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: Ibrahim Ezzat/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković prilično lako i ubjedljivo dobio je prvi meč na Rolan Garosu. Bez mnogo problema izašao je na kraj sa Mekenzijem Mekdonaldom (6:3, 6:3, 6:3). Pitanje pobjednika nije se postavljalo ni jednog momenta, dominirao je od prvog do posljednjeg poena, da nije bilo svađe oko zatvaranja krova, sve bi bilo idealno.

Upravo je taj, žargonski rečeno lagan i dosadan meč, bio povod za jedno od pitanja na srpskom. Kada je Nole upitan da li se dešava da mu misli odlutaju u nekim momentima kada sve ide tako savršeno. "Razumijem pitanje, ima i toga. Gotovo svaki meč se to dešava, sumnje su tu, tu su i strahovi, tu je svašta nešto. Zato i kažem, to je za neku dublju analizu i razgovor", počeo je Đoković.

Vidi opis "Ne volim kada ljudi to kažu, jer nije istina": Đoković otkrio svoju tajnu, to pravi šampionsku razliku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Nastavio je da priča u istom dahu i da objašnjava na šta tačno misli. "Ne volim kada kažu 'misli samo pozitivno, veliki šampioni nemaju negativne misli', ja u to ne vjerujem i mislim da nije istina. Svi smo mi ljudi."

Šta odvaja šampione od drugih?

Upravo je srpski as to pitanje iskoristio da pojasni i šta je to što razlikuje one najveće šampione od ostalih. "Koliko god mečeva odigrao i imao iskustva i vjeru u sebe, ali trema je tu. Očekuje se da dobro počnem, očekuje se da pobijedim u 99 odsto mečeva, sve to utiče na tebe. Ono što odvaja šampione i one koji su ugo u vrhu i one koji nisu, jeste koliko se zadržiš u tim nekim emocionalnim izazovima i nekim mislima koje ti možda odvlače pažnju, koliko se vratiš i koliko si usresređen. Um je čudna pojava, vrti te lijevo-desno, šta je trebalo da uradiš, šta je ovako ili onako."

Završio je izlaganje sa osmijehom. "Konstantno se to dešava, svaki meč. Kada se ne dešava, lijepo je živjeti u toj glavi, ali to je rijetkost. Navikao sam na to, na tu buru iznutra. Nekako toliki niz godina sam razvio neki svoj način koji ne funkconiše uvijek, ali da se izborim sa svim tim i da pronađem nešto što je najvažnije za sebe. To je taj optimalni fokus, smirenost, opet intenzitet i energija da se dobije meč. To je najvažnije", zaključio je Đoković.