"Karlos Alkaraz će osvojiti još 20 grend slemova"

Poznati američki trener Rik Maći stao u odbranu Karlosa Alkaraza koga kritikuju nakon što je ispao u ranoj fazi mastersa u Šangaju.

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Španski teniser Karlos Alkaraz mnoge je negativno iznenadio zbog eliminacije već u trećem kolu mastersa u Šangaju, pošto je bio vrlo nemoćan u duelu protiv Zizua Bergsa iz Belgije (2:0). Na stranu svi problemi sa brzinom terena i težinom loptica na koje se požalio Alkaraz, ali nije baš očekivano da igrač njegovog renomea doživi tako rutinski poraz na turniru na kome važi za prvog favorita.

Zbog toga, kao i činjenice da je bio izuzetno nervozan u toku meča, uslijedile su kritike na njegov račun i - kao što to obično biva - zabrinutost zbog njegove budućnosti. Zato je reagovao poznati trener Rik Maći i stao u Alkarazovu odbranu.

Rik Maći brani Alkaraza

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Jedan poraz ne mijenja ukupnu sliku onoga što Karlos Alkaraz radi nakon duge pauze zbog povrede, tvrdi Rik Maći koji je tokom svoje bogate trenerske karijere radio sa mnogim zvijezdama i može da "osjeti" kada postoji problem, a kada je preuveličan prije svega u medijima.

"Ono što je Alkaraz postigao - nakon što je 139 dana bio van terena, a zatim se uz ogroman napor vratio takmičenju u Njujorku i sada osvojio titulu u Tokiju - vjerovali ili ne, još je impresivnije od svega što je postigao do sada", napisao je Mači na svom nalogu na Tviteru i dodao: "Neaktivnost ostavlja posljedice i fizički i mentalno. Potrebno je vrijeme da se povrati takmičarska oštrina i ponovo nauči upravljanje mečevima u ključnim trenucima, u kojima su razlike minimalne. Tu je takođe i servis, koji mu trenutno nije najjače oružje".

"Osvojiće bar 20 grend slemova"

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Karlos Alkaraz ima samo 23 godine i do sada je u karijeri osvojio sedam grend slem titula, ima po dvije na US Openu, Vimbldonu i na Rolan Garosu, dok je u januaru podigao i svoj prvi Australijan open. Zbog toga, Rik Maći smatra da bi Alkaraz mogao da dođe do još mnogo pehara.

"Ako ostane zdrav, Karlos Alkaraz će osvojiti više od 20 grend slem titula i ispisati veliki dio teniske istorije. On je najkompletniji igrač koji je ikada uzeo reket u ruke. Igra u sopstvenoj ligi", dodao je Maći.

Ko je Rik Maći?

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Rik Maći je bivši američki teniser i trener koji je rođen 1954. godine u Ohaju, a koji je trenirao čak pet tenisera i teniserki koji su bili prvi na svijetu. To su Endi Rodik, Dženifer Kaprijati, Marija Šarapova, Serena Vilijams i Venus Vilijams, pa se zbog toga smatra jednim od najboljih trenera svih vremena.

Osim njih, trenirao je i Sofiju Kenin, Anastasiju Miškinu, Meri Pirs i brojne druge tenisere i teniserke, sa kojima je pravio velike rezultate.

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