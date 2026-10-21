Džumhur u osmini finala Brisela: Najbolji bh. teniser treći put zaredom porazio Prižmića!

Damir Džumhur je među 16 najboljih igrača u Briselu.

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Damir Džumhur je poslije skoro tročasovne borbe trijumfovao nad Dinom Prižmićem i plasirao se u osminu finala turnira u Briselu!

Tačnije, dva sata i 45 minuta bila su potrebna najboljem bh. teniseru da porazi Hrvata, sa kojim je do danas tri puta odmjerio snage i upisao dvije pobjede. Treća je stigla u glavnom gradu Belgije, gdje je Damir osvojio prvi set nakon taj-brejka, okončavši prvi period igre koji je trajao sat i 7 minuta.

Drugi set je pripao rođenom Splićaninu rezultatom 6:2, iako je Džumhur u tom periodu propustio "more" prilika za brejk. Nakon što mu je Prižmić već u prvom gemu oduzeo servis, rođeni Sarajlija je imao čak sedam prilika u narednom gemu da uzvrati, ali nije uspio. Potom je Prižmić kod 3:1 prokockao dvije prilike za brejk, koje je prokockao, ali ne i onu kod rezultata 4:2 u gemovima.

U trećem setu je, ipak, dominirao Damir. Osvojio je prva tri gema, od čega je u drugom napravio brejk "sa nulom". Prižmić je uspio da ga nadoknadi stigavši do 2:3, ali je to bilo sve što je uspio da uradi. Naredna dva servisa je izgubio, pa se Džumhur revanširao za izgubljeni drugi set.

Zakazao je tako duel osmine finala sa domaćim teniserom Zizuom Bergsom, trenutmo 41. reketom planete. Sa njim je do sada dva puta odmjerio snage i iz oba susreta je izašao kao pobjednik – u januaru 2022. godine, u kvalifikacijama za nastup u Monpeljeu, dvije sedmice kasnije u Marseju, takođe u kvalifikacijama.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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