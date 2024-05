DNEVNI HOROSKOP ZA 17. MAJ 2024: Bikovi ustaju na lijevu nogu, Škorpijama je srećan dan

Pročitajte dnevni horoskop za 17. maj 2024. godine!

Izvor: Shutterstock

Dnevni horoskop za 17. maj 2024. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 17. maj 2024. godine vam vam donosi nove izazove. Moraćete možda da birate između dvije osobe ili dva zahtjeva. Ukoliko ne možete odmah da se odlučite, dajte im do znanja da vas sačekaju. Dobro razmislite! Partner vam je velika podrška.

BIK

Danas ćete ustati na lijevu nogu, izolujte se od ljudi i rasprava, dok vam se ne popravi raspoloženje. Sredinom dana vam stiže promjena. Bićete orni za druženje i aktivnosti. Slobodni otvoreno flertuju, dok oni u vezi ili braku uživaju u malim znacima pažnje. Provjerite krvni pritisak!

BLIZANCI

Ono što danas čujete ili pročitate uticaće na vaš dalji životni put. Vrijeme je da uhvatite zalet i pokažete drugima šta znate. Bezbrojni kontakti koje posjedujete biće vam od koristi. Napravite vin-vin situaciju. U ljubavi se stanje popravlja. Slobodni ulaze u ozbiljan odnos, dok oni slobodni su spremni na novo poglavlje.

RAK

Toliko toga želite da postignete danas, ali ne zaboravite da je sutra novi dan. Pametno rasporedite obaveze i ne forsirajte se previše. Prijaće vam opuštanje kraj drage osobe ili jednostavno u društvu prijatelja. Očekuje vas lijepa vijest krajem dana! Obratite pažnju na ishranu, hranite se zdravije.

LAV

Današnje vrijeme daje vam dosta mogućnosti za napredak. Nemojte da se ograničavate samo na jedno. Proširite poslovanje i svoje djelovanje. Očekuje vas manji priliv novca! Slobodni Lavovi su spremni za akciju krajem dana, obratite pažnju s kim izlazite zbog svoje reputacije. Oni u braku ili vezi spremaju se za sljedeći korak. To može da bude i preseljenje!

DJEVICA

Početak dana nešto usporeniji, pozovite osobu koja vam uvijek podigne energiju. Obratite više pažnje na dokumentaciju, novac i papirologiju. Nešto bi moglo da vam promakne. Ne zaboravite da osluškujete svoje tijelo. Ukoliko primijetite neke od signala vrijeme je za ljekara!

VAGA

Dnevni horoskop za 17. maj 2024. godine vam kaže da vodite računa s kim dijelite svoje tajne. Neko bi mogao njima da se sladi. Slobodne Vage žele da obnove stari kontakt, vodite računa da ne napravite istu grešku. One u braku ili vezi uspješno rješavaju nesporazume.

ŠKORPIJA

Danas je vaš srećan dan! Stižu vam lijepe vijesti vezane za posao i karijeru. To za sobom vuče i novac koji vas očekuje. Zvijezde vam savjetuju da više posvetite pažnju svojim ukućanima. Budite u toku sa njihovim razmišljanjima i željama, tako ćete znati da čemu ste. U ljubavi nema promena, radite ono što vam prija!

STRIJELAC

Vaše strijele danas ubadaju svakog ko vam se zamjeri. Nećete imati previše strpljenja za glupa pitanja. I to je redu, došla vam je "žuta minuta", ali ne dozvolite da vam cijeli dan protekne u tom raspoloženju. U drugoj polovini prihvatite poziv za druženje, prijaće vam razmjenjivanje mišljenja, moguće i nježnosti. Zdravlje dobro!

JARAC

Dnevni horoskop za 17. maj 2024. godine vas upozorava na jednu osobu iz poslovnog okruženja. Tražiće vam svaku manu ili će jednostavno da vam se zamjeri. Zauzmite se za sebe i budite odmjereni. Ne trebaju vam skandali. Slobodni Jarčevi poželjeće da se skrase, oni zauzeti nek se čuvaju tračeva.

VODOLIJA

Danas samo želite da uživate i da vas niko ne dira. Ali avaj, okruženje vam to ne dozvoljava. Neko će vas iznervirati na poslu, te pokušajte da brojite do 10! U ljubavi slična situacija. Možda je dan da se više fokusirate na sebe i ne trošite energiju na druge. Radite one stvari koje vas čine srećnim.

RIBE

Dnevni horoskop za 17. maj 2024. godine vam kaže da usporite sa tempom kako vam se organizam ne bi preforsirao. Kraj radne nedjelje je idealan da razmislite gdje ćete i kako odmoriti za vikend. Posavjetujte se sa partnerom ili prijateljima ako ste solo. Bijeg u prirodu biće sjajno rješenje. Unosite više vitamina!

(MONDO)