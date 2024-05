Šta nam donosi "planeta sreće": Vijesti zbog kojih će svaki znak "poletjeti"

Astrologija otkriva šta nam donosi Jupiter u Blizancima od 27. maja 2024. godine.

Izvor: Shutterstock/Neirfy

Jupiter, planeta sreće, prelazi u Blizance i to je najbolji poklon horoskopa, ističu astrolozi. Kao što znate, Jupiter je najveća planeta u Sunčevom sistemu, a u astrologiji igra jednu od najznačajnijih uloga koja određuje čovjekovu sreću. Svake godine ulazi u novi znak, dajući znacima horoskopa sreću, prosperitet i šansu da bukvalno polete.

Jupiter štiti, vodi, daje poklone. Njegovo pojavljivanje u novom znaku određuje sreću za cijelu godinu! Već 27. maja 2024. godine, planeta ulazi u prvi stepen Blizanaca, što se posljednji put dogodilo 2012. godine, tačnije 12. juna 2012. godine. Zato, sjetite se šta vam se najvažnije dogodilo tada, jer će se najvjerovatnije ponoviti.

Blizanci su odgovorni za putovanja, komunikacije, prodaju, dokumente, kontakte, obuku i sticanje novih vještina. Takođe, Blizanci su posebno odgovorni za rođake, kao i mala putovanja u životu svake osobe. Svako od nas će imati više kontakta sa drugima, moraćemo češće da komuniciramo, posjećujemo rodbinu i sređujemo dokumenta.

Stvar je u tome što pored Jupitera u Blizancima imamo i Plutona u Vodoliji, što takođe utiče na rast komunikacije, veza i, uopšte, povećava značaj susreta, prijateljskih i poslovnih. Budite sigurni da ćete od kraja maja 2024. bukvalno biti zaneseni, čak i ako ste introvertni.

Čini se da nešto u vazduhu šapuće da je vrijeme da proširite svoje veze i vještine, učite, registrujete se na sajtovima za upoznavanje! Jupiter poručuje jedno - prestanite da čekate da vam se nešto desi! Zainteresujte se za život i upoznajte ga sa novih strana. To se dešava jednom u 12 godina, kada vas sam Univerzum spoji sa pravim ljudima u pravo vrijeme. Odlična odluka bi bila da se upišete na neki kurs ili odete na zabavu sa prijateljima.

Jupiter u Blizancima posebno favorizuje romantična poznanstva, jer će u isto vrijeme Venera ući u ovaj znak. To znači da su nam za cijeli jun 2024. dodeljeni datumi najsudbonosnijih sastanaka. Za one koji žele razvoj karijere, trebalo bi da obrate pažnju na ženske projekte ili platforme za onlajn prodaju. Tamo je novac, Jupiter donosi rast važnog kapitala. Jupiter u Blizancima iskoristite do 10. juna 2025. godine!

