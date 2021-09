Šta donosi novi Nacrt zakona o fiskalizaciji u RS?

Novi sistem koji će se u Nacrtu zakona o fiskalizaciji naći sutra pred poslanicima u Narodnoj skupštini nudi dobro rješenje i prilično je siguran i zaštićen, uvjereni su u Uniji poslodavaca Srpske.

Izvor: Poreska uprava Republike Srpske

Fiskalni račun sa QR kodom neće više biti samo "papirić" sa kojim izađete iz prodavnice i bacite ga u kantu za smeće.

Takav račun, predviđen novim sistemom za upravljanje fiskalizacijom u Republici Srpskoj, nemoguće je falsifikovati a, osim inspekcijskih organa i Poreske uprave, svaki građanin ga lako može provjeriti.

Sve je to dio blokčejn tehnologije, tačnije naprednog sistema fiskalizacije koji, prije svega, podrazumijeva bolju kontrolu i suzbijanje "sive ekonomije", a samim tim i znatno povećanje poreskih prihoda, piše Srna.

Planirano je da se podaci iz fiskalnog uređaja preuzimaju putem softverske aplikacije Poreske uprave, na osnovu čega će se upravljati procesorom fiskalnih računa svakog obveznika fiskalizacije od njegovog iniciranja do gašenja i kreiranja analiza i izvještaja.

To, između ostalog, znači da ćemo konačno biti u ravnopravnom položaju i suzbiti nelojalnu konkurenciju, smatraju poslodavci.

"Ako vi, kao građanin, u svakom trenutku možete provjeriti da li ste dobili ispravan račun i prijaviti nepravilnost, to znači da će i inspekcijski organi mnogo brže, jednostavnije i efikasnije moći da sve to kontrolišu. Očekujemo da to bude dobra poruka nelojalnim poslodavcima i novi zamah za sve nas", rekao je Srni predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić.

Trivić ne krije da su poslodavci zadovoljni činjenicom da će novi sistem, ovog puta, ići o trošku države, kao i da on podrazumijeva manje para iz njihovih džepova za održavanje štampača i linkova za vezu sa Poreskom upravom.

Istovremeno, on očekuje rast poreskih prihoda. "Svakako se nadamo značajnom rastu tih prihoda, prije svega iz PDV-a. Opet kažem, konačno ćemo biti u ravnopravnom položaju, jer u ovom trenutku određeni dijelovi Srpske uopšte i ne izdaju fiskalne račune", naglašava Trivić.

U Vladi Republike Srpske pojašnjavaju da su upravo lažni fiskalni računi i "hvatanje krivina" u sistemu, koji je zastario i sve teže ga je kontrolisati, otvorili prostor za "sivu zonu", što je dovoljan razlog za donošenje novog zakona o fiskalizaciji.

"Postojeći sistem za upravljanje fiskalizacijom zasnovan je na tehnologijama koje su starije od dvije decenije, što znači da su podaci koji se prikupljaju jednom dnevno zbirni i nisu pogodni za detaljniju analizu. Trenutni sistem ne posjeduje napredne algoritme koji bi tražili nelogičnosti radi inspekcijskog nadzora poreskih obveznika. Baza podataka je velika i izuzetno teška za napredna pretraživanja, filtriranja i analizu, a sigurnost postojećeg sistema je veoma upitna", rečeno je Srni u Ministarstvu finansija.

Naglašavaju da sistem, između ostalog, nudi i mogućnost veoma lakog uvezivanja sa komponentama drugih sistema u budućnosti. Takođe, očekuju da će on omogućiti još jednu važnu stvar - praćenje aktivnosti poreskog obveznika i analizu njegovih obrazaca ponašanja.

"Na taj način sistem jednostavno može da preporuči inspektoru da izvrši nadzor, prvo analizirajući podatke, a onda prema potrebi da vrši inspekcijski nadzor na terenu. Novi sistem treba da prepozna jednostavne oblike prevare i obavijesti kako bi poreski inspektori mogli da istraže slučaj", naglašavaju u Ministarstvu finansija Srpske.

Fiskalni račun nove generacije biće moguće, osim štampanja, izdati i na druge načine kao što je slanjem mejlom, aplikacijom, SMS-om, prikazom QR koda na ekranu.

Novi sistem će koštati oko 50 miliona KM, a podrazumijeva i trošak incijalne fiskalizacije kod poreskih obveznika, uključujući nabavku i postavljanje fiskalnog uređaja nove generacije.