Ruske vinare takođe izbacuju sa takmičenja

Organizatori najvećeg svjetskog vinskog takmičenja kažu da shvataju kako svjetske vinare više toga povezuje nego što ih razdvaja, "ali u ovoj situaciji moraju zauzeti stav."

Izvor: Vedran Ševčuk/MONDO

Na stranicama Decantera, najvažnijeg svjetskog vinskog takmičenja, objavljeno je kako će zbog invazije Rusije na Ukrajinu, poništiti prijave ruskih vinara te njihova vina neće biti ocjenjivana.

"Kao gest podrške našim ukrajinskim učesnicima, odričemo se naknada za njihovo učešće", dodali su poručivši da shvataju kako svjetske vinare više toga povezuje nego što ih razdvaja, ali kako smatraju da u ovoj situaciji moraju zauzeti stav, prenosi Agroklub.ba.

Decanter World Wine Awards, najveće je svjetsko ocjenjivanje vina koje se održava u ljeto, u Londonu. Prošlogodišnje, 18. izdanje, na kojem su vina iz BiH svojila devet srebrnih medalja, bilo je najjače do sada, s čak 18.094 različitih etiketa (tri hiljade više nego predhodne godine) koje su pristigle iz 56 zemalja.

Ruski proizvođač Shumrinka iz krasnodarske regije osvojio je platinastu medalju za mješavinu Saperavi-Syrah, vino od evropske sorte Syrah i kavkaske Saperavi, a zlatnu medalju Sauk-Dere iz iste regije za vino Lefkadia Chardonnay. Rusija je u 2021. osvojila i 20 srebrnih te 21 bronzanu medalju.

Ukrajinska vinarija Shabo iz Odesse je uzela dvije zlatne medalje za svoje Grande Reserve Chardonnay i Grand Reserve Cabernet. Pored toga su osvojili i 12 srebrnih te 15 bronzanih.

Rok za prijavu, kotizaciju i isporuku vina za ovogodišnje takmičenje je do 10. marta. S ocjenjivanjem se kreće 30. aprila, a uži krug za platinaste i Best in Show nagrade će se održati 7. maja. Objava rezultata najavljena je za 7. juna.

Takođe, Decanter piše i o bojkotu kupovine ruskih vina i žestokih pića u Britaniji gdje je vodeći dobavljač Enotria&Coe objavio kako više aktivno ne nabavlja njihove proizvode te da dobit od prodaje dionica u Rusiji planira donirati žrtvama rata.

Treba napomenuti da su osim Decantera, i iz Michelina najavili kako ove godine neće izdati svoj vodič za Moskvu te kako će, kao reakciju na ruski napad na Ukrajinu, obustaviti sve aktivnosti u Rusiji.