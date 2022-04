Podrška domaćem turizmu: Ove godine još lakše do turističkih vaučera

Turistički vaučeri vrlo brzo će ponovo biti na usluzi građanima Srpske, najavljeno je iz Ministarstva trgovine i turizma RS.

Ministrica Suzana Gašić najavila je jutros u Jutarnjem program RTRS-a da se vrlo brzo kreće sa projektom vaučera, koji je prošle godine imao veliki odziv.

Kako je za Mondo rečeno, ovo ministarstvo trenutno sprovodi pripremne aktivnosti neophodne za pokretanje i nesmetanu realizaciju projekta turističkih vaučera u 2022. godini.

“U sklopu ovih aktivnosti održani su sastanci sa predstavnicima turističke privrede na kojima su razmatrani prijedlozi unapređenja projekta turističkih vaučera, uprošćavanja procedura refundacije i slično. Prijedlozi koji su izneseni na ovim sastancima, kao i oni koji su naknadno dostavljeni, su u postupku razmatranja i obrade”, odgovorili su u Ministarstvu trgovine i turizma RS.

Navode da će po kreiranju i usvajanju potrebnih akata, te definisanju rokova realizacije projekta, javnost i građani biti obaviješteni o rokovima i načinima korištenja turističkih vaučera.

Vaučeri za djecu

Udruženje trgovine, turizma i ugostiteljstva Privredne komore tražilo je da se ponovo pokrene projekat turističkih vaučera zbog benefita koje je taj sistem donio u 2021. godini, ali sa izmjenama.

“Zatraženo je da korisnici vaučera budu i maloljetna lica, odnosno da se za djecu do 12 godina dodijele vaučeri od 50 KM, a mladima od 12 do 18 godina u vrijednosti od 100KM. Između ostalog, zahtjev je i da se neka ograničenja koja su bila u prethodnom periodu ukinu ili promijene upravo kako bi bila što bolja primjena i kako bi što veći broj ljudi to mogao da iskoristi”, rekao je portparol Privredne komore RS Vladimir Blagojević u januaru kada je odlučeno da Srpska nastavi sa ovim projektom.

Ćuprija na Drini

Uspješna 2021. godina

Od početka pandemije, zbog brojnih ograničenja oko odlaska na destinacije van Srpske, građani su odlučili odmor provesti na domaćim destinacijama uz turistički vaučer.

Od sredine juna 2020. godine do jula 2021. godine, građanima Srpske izdato je blizu 50.000 turističkih vaučera, u vrijednosti od po 100 maraka za smještaj u ugostiteljskim objektima u Srpskoj.

Vaučeri, za koje je vladalo veliko interesovanje građani su najčešće koristili u banjskim centrima, na Jahorini, Hercegovini i Višegradu, a u projektu turističkih vaučera učestvovalo je 97 ugostiteljskih objekata za smještaj i 28 turističkih agencija

Podrška turističkom sektoru u 2022. godini

Iz Ministarstva trgovine i turizma RS za naš portal naglasili su da su za turistički sektor, osim vaučera, planirani i drugi vidovi pomoći i podrške.

"U budžetu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 KM kao grant sredstva za razvoj turizma, koja se dodjeljuju putem javnog poziva. Uzimajući u obzir da su budžetska sredstva za ovu namjenu u 2021. godini preusmjerena na pomoć privrednom sektoru Republike Srpske u prevazilaženju posljedica pandemije virusa korona, službe Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske rade na procjeni okvira i načina na koje će ova sredstva biti usmjerena u ovoj godini“, kažu u ovom ministarstvu.