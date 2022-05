"Pred nama je neizvjestan period": Pekari i mlinari najavili novi talas poskupljenja

Trgovci su nastavili sa tihim isticanjem većih cijena svih proizvoda na rafama, ali ne kriju da bi novi, po ko zna koji po redu ove godine, talas poskupljenja mogao da zapljusne Srpsku već idućih dana.

Izvor: Envato

Kifla je u pojedinim marketima u Srpskoj dostigla cijenu od čak 82 feninga, dok za onu sa evrokremom, građani izdvajaju ni manje ni više nego 1,30 maraka.

Pekari to pravdaju rastom cijena pšenice i brašna, te naglašavaju da se tu cijene neće zaustaviti i da bi već idućih dana građani Srpske mogli skuplje plaćati sve proizvode od brašna.

"Mi smo pokušali da hljeb držimo na cijeni od 1,80 KM. Međutim, sada kada smo napravili analizu vidimo da smo pali. Cijene će sigurno dalje rasti, jer je posljednjih 15 do 20 dana znatno poskupjela pšenica i brašno. Tako da opet ulazimo u tu neku spiralu rasta cijena", rekao je Saša Trivić, vlasnik "Krajina klasa".

Naglasio je da su prisiljeni da koriguju svoje cjenovnike.

"Prodavačica ima platu preko 1.000 maraka. Nedostaje mi 20 ljudi. Ako hoću da spasim biznis moram dići cijene i plate. To je tako", poručio je Trivić.

Mlinari potvrđuju priču da je pšenica poskupjela, pa je za tonu u Srbiji potrebno izdvojiti preko 360 evra, a u Mađarskoj od 380 do 410 evra.

"Možemo očekivati svašta. Mi bismo po prvi put mogli u žetvu ući sa većom cijenom nego što je sada, a logično je do sada uvijek bilo da uđemo u žetvu sa manjom cijenom. Pred nama je neizvjestan period i krajnu riječ reći će berza", rekao je predsjednik Udruženja mlinara RS Zoran Kos.

Ekonomisti ističu da mnogi privrednici koriste trenutnu situaciju i dižu cijene i više nego što bi trebali.

"Mi smo ušli u inflatornu spiralu i teško je predvidjeti kada će se to završiti. To se nama prelilo iz Evropske unije. Roba i usluge tamo poskupljuju na dnevnom nivou. Rat u Ukrajini još traje. Postoje i ljudi koji svu ovu neizvjesnost koriste u nekoj mjeri i neopravdano dižu cijene. Trebaće i te­ kako vremena da se to stabilizuje", rekao je ekonomista Goran Radivojac.

Prema njegovim procjenama, teško je očekivati da će se prije sljedećeg proljeća, pa i ljeta zaustaviti rast cijena.

"Naročito će zima biti kritična. Ne bih se iznenadio da se po pitanju energenata i hrane pred zimu i jesen desi erupcija cijena. Nema nekog ekonomskog opravdanja za to, jer troškovi vađenja nafte nisu porasli", naveo je Radivojac.

Predsjednik Udruženja građana "Pokret potrošača RS" Ostoja Kremenović rekao je da su se svi zamorili od kretanja cijena.

"Za stabilizaciju cijena u Srpskoj postoji normativni okvir, ali nadležni po tom pitanju do sada nisu ništa uradili. Mogu staviti pod kontrolu cijene koje su od neposrednog značaja za osnovne potrebe stanovništva", poručio je Kremenović.

(Glas Srpske)