Evo koliko moraju da plate: Kažnjeni marketi koji su ograničavali prodaju brašna i ulja u Srpskoj

Marketi u Srpskoj koji su u proteklom periodu ograničavali prodaju osnovnih životnih namirnica kažnjeni su i moraće da plate 8.400 KM.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

U Inspektoratu Srpske objašnjavaju da, prema Zakonu o zaštiti potrošača u RS, marketi nemaju pravo da ograničavaju količinu namirnica koje građani potrošači mogu da kupe.

"Ovim zakonom, u članu 13. stav 11, trgovcima je zabranjena diskriminacija bilo kojeg potrošača, naročito odbijanjem prodaje proizvoda koji je izložen ili na drugi način pripremljen za prodaju ili odbijanjem usluge koja se može obaviti ili uslovljavanjem prodaje proizvoda", naglašava za Srpskainfo glavni republički tržišni inspektor Radivoje Gavrić.

U postupku inspekcijske kontrole, a zbog ograničavanja kupovine od strane trgovaca, kažnjena su tri trgovačka centra.

"Kažnjeni su zbog ograničavanja kupovine osnovnih životnih namirnica, odnosno ulja i brašna. Postupajući inspektori su na osnovu počinjenih prekršaja izdali šest prekršajnih naloga u iznosu od 8.400 KM", kaže Gavrić.

Dodaje da je ova pojava bila uočljiva u martu ove godine.

"Inspektori su do informacija o ovakvom ponašanju marketa dolazili radom na terenu, ali i prijavama nezadovoljnih građana. Za prekršaje iz Zakona o zaštiti potrošača propisane su kazne od 2.000 do 10.000 KM za pravno lice, te od 800 do 4.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu", poručuje Gavrić.