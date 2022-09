Ministarka Gašić: Tržište u Srpskoj stabilno, nema straha od nestašice proizvoda

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić izjavila je da je tržište trenutno stabilno, da nema straha od nestašica proizvoda, kao i da Srpska ima dovoljno električne eenrgije i građani nemaju razloga da strahuju.

"Jako je teško prognozirati kretanje cijena, prije svega jer je Republika Srpska uvozno orijentisana. Svi mi nadamo se da će u narednom periodu doći do stabilizacije geopolitičkih dešavanja koja su dovela do turbulencija na globalnom tržištu, te da će potom doći i do stabilizacije tržišta i mogućnosti dugoročnijeg prognoziranja kretanja cijena", rekla je Gašićeva.