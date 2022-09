Sladomir Đurić novi direktor “Autoprevoza”

Sladomir Đurić je novi generalni direktor banjalučkog preduzeća "Autoprevoza", umjesto dugogodišnjeg prvog menadžera Dejana Mijića, koji je nedavno podnio ostavku na tu funkciju.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Đurić je drugi po veličini vlasnik (19,1 %) i imenovan je danas na sjednici Upravnog odbora ovog preduzeća.

Đurić je za portal "Capital" potvrdio da je imenovan na tu poziciju, ali je napomenuo da "ne vidi sebe trajno na toj funkciji".

"Imenovan sam na ovu funkciju obzirom da sam već 20 godina dio ovog preduzeća i poznajem cijelu situaciju, ali to će biti samo privremeno, dok ne nađemo bolje rješenje. Dugoročno ne mogu biti generalni direktor zbog drugih poslovnih obaveza“, objasnio je Đurić i dodao da će Mijić ostati na čelu "Autoprevoza GS" preduzeća, koje je u vlasništvu "Autoprevoza" AD.

U prethodnom periodu je bilo jako puno priča da može doći do promjene u vlasničkoj strukturi ovog preduzeća, ali Đurić tvrdi da za sada sve ostaje kako jeste.

"Bilo je razgovora unutar „Autoprevoza“ da dođe do ukrupnjavanja kapitala, ali nije došlo do konkretnih dogovora i situacije se neće mijenjati. I dalje mislim da bi to bilo dobro, jer samo tako možemo ulaziti u ozbiljnije investicije, ali za sada neće biti promjena", naveo je on.