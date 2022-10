Višković: Realnom sektoru "ostavljeno" 800 miliona KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je za četiri godine, ne računajući cijenu struje, realnom sektoru u Srpskoj na ime benefita "ostavljeno" 850 miliona KM, što, kako je naveo, mogu da potvrde i sami predstavnici privrede.

Izvor: Srna

"Od toga se 450 miliona KM `prelilo` na povećanje ličnih primanja. Bila ova Vlada ili neka druga, svake godine će realnom sektoru na godišnjem nivou biti `ostavljeno` oko 330 miliona KM", rekao je Višković večeras za RTRS.

On je istakao da je razvoj privrede Srpske veoma važan, te naglasio da je Vlada na čijem je čelu imala više nego korektnu saradnju sa poslovnom zajednicom i sindikatima.

"Sa svima smo držali dijalog i što se pokazalo, došli do najboljih rješenja. Danas u Srpskoj imamo najveći broj zaposlenih otkada se to mjeri, prosječna plata u avgustu iznosila je 1.166 KM, i gotovo dvije godine veća je nego u Federaciji BiH /BiH/", naveo je Višković.

On je naglasio da je najniža plata u Srpskoj 650 KM, što je dvostruko više nego u FBiH, pa i kada se na to doda topli obrok dođe se do cifre od oko 800 KM, te dodao da taj iznos treba da bude i veći.

"Po tome smo u prednosti u regionu u odnosu na Albaniju, Sjevernu Makedoniju, pa čak i na Srbiju", rekao je Višković.

Prema njegovim riječima, u osam mjeseci ove godine Srpska bilježi rast izvoza za 32 do 33 odsto, i uvoza 31 odsto, što je veoma važno.

Višković je napomenuo da nikada ništa nije obećano što se nije moglo ispoštovati i što republički budžet nije mogao ispratiti.

On je izrazio očekivanje da će tako funkcionisati i svaka naredna vlada i da će voditi računa o najranjivijim kategorijama društva, ujedno negirajući tvrdnje da su se socijalna davanja, kao na primjer za porodice sa četvoro i više djece, bila odobrena u svrhu izbora.

"Sigurno da nije bilo ove inflacije, poremećaja i udara na kućne budžete, mi to ne bi ni sada radili", rekao je Višković.

On je dodao da Vlada na čijem je čelu nije socijalna, nego je odgovorna u upravljanju resursima Republike Srpske i prema građanima, sa kojima dijeli dobrobiti.

Višković je ukazao da bi "Elektroprivreda Republike Srpske" imala desetine puta veću dobit kada bi struju prodavala po tržišnim vrijednostima, koju sada građani bez obzira na socijalni status plaćaju 22 evra po megavat-času.

On je naveo da privreda ima cijenu struje u zavisnosti od dužine ugovora od 39,5 do 50 evra po megavat-času, naglasivši da je u FBiH veća cijena i za domaćinstva i za privredu, a još veća u okruženju.

"To je to kako se mi domaćinski odnosimo sa resursom kojim upravljamo", istakao je Višković.

On je naveo da je koeficijent za raspodjelu indirektnih poreza u ovom momentu za Republiku Srpsku 34,97 odsto, a da je u momentu kada je došao na čelo Vlade Srpske bio 32,17 odsto.

Višković je rekao da nije od onih ljudi koji će se povući kada je teško, jer to smatra izdajom, te istakao da je tokom četiri godine mandata sačuvano jedinstvo u Vladi Srpske i timski duh, što je urodilo plodom.

"U svakoj odluci sam učestvovao lično, ministar nikada nije bio `sam`, uvijek sam gradio taj timski duh", naveo je Višković.