Kako Slovenci reklamiraju Banjaluku: Najjeftinije pivo, dobra hrana, sve možete obići pješke i... mnogo žena

Poznato je da mnogo turista iz Slovenije posjećuje Banjaluku tokom praznika, a posebno novogodišnjih...

Slovenačke turističke agencije u osnovnoj ponudi nude tri noćenja (30.12., 31.12., 01.01. a povratak je pedviđen 2. januara), prevoz autobusom, smještaj u željeni tip sobe sa doručkom i popust na fakultativne izlete. Ovaj aranžmaniznosi od 170 do 190 evra. Za one koje uplate dodatno dobiće prevoz tačno do smještaja, kao i povratak, ali i zdravstveno osiguranje.