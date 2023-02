Pojavile se prve ponude sa cijenama za ljetovanje na hrvatskom primorju

Pojavila su se cijene smeštaja i hotela za predstojeću ljetnju sezonu.

Kako prenose hrvatski mediji, ovog ljeta mnogi redovni posjetioci će izabrati jeftinije ljetnje destinacije od hrvatskog primorja, jer ni smještaj nije zaobišla inflacija.

Cijene su, u prosjeku, u posljednje tri godine porasle za 30 odsto – a ponekad i duplo više. Posljednjih nekoliko godina izuzetno su popularne kuće za odmor sa bazenima. Jedan takav u Dalmaciji, mjesto Zadvarje košta 400 evra dnevno. I pored povećanja zakupnine, kamata se nije smanjila.

Kako su rasle cijene ulaznih parametara, tako je rasla i cijena zakupa u mom slučaju, na nivou od oko 10 odsto, rekao je Jozo Radeljić, vlasnik vikendice u Zadvarju.

Stanodavci su bili primorani da podignu cene

"Tako da su lani stanodavci već podigli cijene za 15 do 20 odsto u prosjeku. Međutim, moramo da idemo više jer moramo da nadoknadimo sve troškove koji su nam nametnuti", kaže predsjednica Udruženja porodičnih smještaja Hrvatske, Barbara Marković.

Na primer, iznajmljivanje garsonjera za dvije osobe u centru Splita 2021. koštala je 100 evra, sljedeće godine 150, a ove sezone trebalo bi izdvojiti i do 170 evra. Mislim da će to biti oko 30 odsto u odnosu na prethodne tri godine poskupljenja“, rekao je Marković.

Hoteli su takođe podigli cijene

Iako su i hoteli prilagodili cene, nisu zabrinuti za popunjenost. Tvrde da će gosti koji traže kompletnu uslugu to rado platiti.

"Cijene hotelskog smještaja su, u zavisnosti od kategorije, porasle za 15 do 20 odsto, i sami znate zašto. Jednostavno, pokupilo se sve, proizvodi koji se koriste u hotelskim sobama, struja, voda i to je jednostavno bio logičan sljed “, rekla je direktorica hotela u Splitu Nevena Čikeš. "Sezona moje vikendice traje od petog do kraja oktobra i sve je popunjeno", kaže vlasnik vikendice u Dalmaciji Jozo Radeljić.

