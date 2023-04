Crno tržište stvara problem za proizvođače: Preprodavci dižu cijenu prasića do 15 KM po kilogramu

Cijene prasića za predstojeće praznike mogle bi dostići svoj maksimum, ali prema riječima proizvođača, glavni razlog za to su preprodavci, koji će ih preprodavati po mnogo višoj cijeni.

Izvor: Shutterstock

Kako kažu proizvođači, preprodavci će od njih kupiti po cijeni do 10 KM po kilogramu, a da bi zaradili nešto, prodaće po cijeni od 12 do 15 KM po kilogramu.

Trenutne cijene u Srpskoj idu i do 10 KM, dok je u nekim dijelovima gdje je veći broj uzgajivača cijena oko devet KM po kilogramu.

Mišo Maljičić, predsjednik Udruženja svinjara Republike Srpske, rekao je za "Nezavisne" da je ponuda sve slabija kako se bliže praznici.

"Kako se praznici bliže, ponuda prasića na našem tržištu je sve slabija, te je teško procijeniti kolika će biti njihova cijene po kilogramu u narednom periodu", rekao je Maljičić.

Prema njegovim riječima, sve je teže napraviti neko konkretno predviđanje cijena.

"Cijena toliko skače da je sigurno da će preći 10 KM po kilogramu, odnosno biće veća od prošlogodišnje, kada je u istom periodu prošle godine cijena maksimalno išla do 10 KM", rekao je Maljičić.

Kako kaže Maljičić, cijena od 15 KM po kilogramu je moguća samo kada se radi o prekupcima.

"Prekupci su ti koji su veoma nemilosrdni prema svima, te je vrlo moguće da kod njih cijena bude i do 15 KM po kilogramu. Oni će od običnih proizvođača kupiti po nižoj cijeni, ali da bi oni zaradili, prodavaće po višoj", rekao je Maljičić.

Kako ističe, ukoliko bi prasići dostigli pomenutu cijenu, građani neće moći sebi to da priušte.

"Ko može u ovom vremenu da izdvoji 450 KM za prase od 30 kilograma", upitao je Maljičić.

Draško Banjac, predsjednik Udruženja farmera Republike Srpske, rekao je za "Nezavisne novine" da je crno tržište prodaje prasića u Srpskoj veoma razvijeno, te da to ugrožava proizvođače.

"Oni nama plaćaju osam do devet KM po kilogramu, a prodaju po znatno višoj cijeni, a njima je to dopušteno zbog toga što tržište nije regulisano na pravi način", rekao je Banjac.

Prema njegovim riječima, na selu kod proizvođača trenutna cijena po kilogramu iznosi osam do devet KM.

"To cijena za prasiće je do 35 kilograma, ali ni za predstojeće praznike i slave ne bi trebalo da dođe do povećanja ove cijene, bar ne kod nas na selima, ali preprodavci će cijenu sigurno podići", rekao je Banjac.

Kako ističe, preprodavci na pijacama dominiraju.

Marko T. kaže da je za prethodni vikend kupio prase za Vaskrs po cijeni od 12 KM po kilogramu.

"Kupio sam prase po toj cijeni, ali kako mi je rečeno kada sam kupovao, cijene bi oko Đurđevdana mogle ići i do 15 KM. Građani koji slave će ove godine veoma skupo proći za pečenicu", rekao je Marko T.