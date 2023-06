Kiša nije pogodovala medobranju: Cijena kilograma meda 25 KM

Kišno proljeće nije pogodovalo pčelama i medobranju, pa se prvo vrcanje meda u Hercegovini očekuje tokom ovog mjeseca ili tek u julu, rekao je Srni predsjednik Udruženja pčelara "Leotar" iz Trebinja Obrad Ninković.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ninković je objasnio da je ova godina nešto bolja nego prošla, a da kiše u maju i početkom juna nisu išle na ruku što se tiče medobranja.

"Od maja se očekuje da bude što veće medobranje, te tada bi trebalo da luče nektar najveće cvjetnice u području Hercegovine, a to je zanovet, kadulja, livada i na kraju drača. One su sve krenule da luče nektar, međutim kiše koje su padale u tom dijelu proljeća nisu dozvolile pčelama da posjete te medonosne biljke i unesu određene količine nektara", objasnio je Ninković.

On je naveo da su pčelari ipak zadovoljniji nego prošle ili godinu ranije, kada je medobranje na području istočne Hercegovine bilo izuzetno loše.

"Jača društva su skupila nešto nektara u košnice, ali to nije ni blizu dovoljno da bi mogli reći da ćemo imati prvo vrcanje, odnosno medobranje koje se očekuje u junu", rekao je Ninković.

On je naveo da su prošle godine nešto više unosa meda imali pčelari čije su pčele na paši u sjevernijim krajevima Hercegovine kao što su Nevesinje, Gacko i Kalinovik.

Ninković je rekao da je usporena prodaja meda uslovljena velikim medobranjem u sjevernijim krajevima i nižom cijenom u odnosu na hercegovački med.

"Hercegovački med je dostigao 25 KM po kilogramu, on je na nivou prošle godine, što je prilično visoka cijena. Većina pčelara je prodala med. Neke manje količine su možda ostale i to je ono što se sada nudi na tržištu, s obzirom na to da ove godine još nema medobranja", rekao je Ninković.

On je ponovio da se u Hercegovini ove godine prvo medobranje očekuje tokom juna, ili tek u julu kada se spoje neke druge paše, sve zavisno od kiše.

Udruženje pčelara "Leotar" iz Trebinja ima više od 260 članova i oko 15.500 pčelinjih društava.

(Srna/Mondo)