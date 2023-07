BUDITE OPREZNI: 3 bankarske zamke koje mogu finansijski da vas unište

Sezona godišnjih odmora je počela, svi su željni odmora i putovanja, ali glavobolju pravi nedostatak novca.

Problem nedostatka novca ljudi često rješavaju tako što se obrate bankama - tu su dozvoljeni minus i brzi keš krediti. Kad se ljetovanje završi, a preplanuli ten izblijedi, ostaju dugovi i finansijske zavrzlame. Najveći dužnici su oni koji se odluče za dozvoljeni minus - prilikom uzimanja ove bankarske pozajmice treba biti posebno obazriv - ona je naskuplja.

Dozvoljeni minus, kao i nedozvoljeni, ali i gotovinski kredit, djeluju posebno privlačno u ovo doba godine, jer korisnicima nude mogućnost da dobiju dodatni novac, te obezbijede sebi ljetovanje bez briga o budžetu. Ipak, treba dva puta razmisliti, jer su kamate na ove vrste pozajmica astronomske.

Dozvoljeni minus

Kada se pogledaju ponude banaka, dozvoljeno prekoračenje računa, poznatije kao dozvoljeni minus, djeluje kao dobra opcija. To je pozajmica koju banke odobravaju klijentima na osnovu mjesečnih primanja. Banka klijentu daje na raspolaganje određeni, limitirani iznos, ne znajući da li će, i do kog iznosa, korisnik uopšte da ga iskoristi. Iznos koji se odobrava za period od godinu dana može da bude najviše u visini prosječne plate klijenta u prethodna tri meseca. Klijent ova sredstva može da iskoristi prema svojim potrebama. Dakle, može da iskoristi iznos odjednom, rasporedi ih na godinu dana ili iskoristi samo dio. Procedura za odobravanje dozvoljenog minusa je jednostavna i bez mnogo papirologije – potrebne su samo potvrda o zaposlenju i visini primanja.

Na prvu pomisao, dozvoljeni minus može da djeluje primamljivo, ali je ovo zapravo jedna od najskupljih bankarskih pozajmica. Kamate idu od 10,64 do čak 34,51 odsto. Kamata se računa na osnovu iznosa koji klijent iskoristi, i to na broj dana koji provede u minusu.



Takođe, treba imati u vidu da dozvoljeni minus nije poklon od banke, te da pored iznosa kamate, korisnik mora da vrati i novac koji je potrošio, a jedini način da se izbjegne plaćanje ogromnih iznosa je da se korisnik redovno umanjuje dug, te da ne koristi maksimalni iznos dozvoljenog minusa, s obzirom na to da će i kamata tada biti manja, jer se računa samo na utrošeni iznos novca.

Kada istekne period na koji je dozvoljeni minus odobren, koji je najčešće godinu dana, mada neke banke nude i duži rok, korisnik mora da vrati čitav iznos pozajmice. Dakle, ako neposredno prije isteka ugovora saldo korisnika nije pozitivan barem jedan dan, velike su šanse da će on morati da se dokopa velike količine novca kako bi obezbijedio nulu na računu, što umije da bude stresno, pa i nemoguće.

Nedozvoljeni minus

Osim do plaćanja enormne sume novca samo na kamatu, nesavjesno korišćenje dozvoljenog minusa može da dovede do – nedozvoljenog. Korisnik koji prekorači maksimalni iznos, 'ulazi' u nedozvoljeni minus, vrstu pozajmice za najvišim kamatama, koje idu i do nevjerovatnih 55 odsto. Međutim, visoke kamate samo su dio problema koje donosi ulazak u nedozvoljeni minus. Ovo je, naime, kategorija zaduživanja koja se prijavljuje Kreditnom birou, što znači da je klijent zasigurno postao 'neželjen' u banci, jer svoja zaduživanja ne izmiruje redovno.

Keš kredit

Keš kredit je popularna vrsta pozajmice, jer je procedura dobijanja kredita jednostavna – nakon odobravanja, novac liježe na račun korisnika, a banku ne zanima na šta će on biti pozajmljen. Tako se građani zadužuju kada im je potrebna veća popravka automobila, kada organizuju veliku proslavu ili žele da odu na ljetovanje. Kamate idu i do 17 odsto.

