SUPRUGA MILIJARDERA DRŽI LEKCIJU: Otkrila kako da osvojite bogataša

Linda Andrade, supruga meksičkog biznismena Rikija Andradea, napravila je pometnju na društvenim mrežama.

Linda Andrade, supruga bogatog meksičkog biznismena Rikija Andradea, koju na Instagramu prati više od 164 miliona ljudi, objavila je video koji je izazvao raspravu. Ona je odlučila da "održi lekciju" ženama širom svijeta. Otkrila je šta je potrebno da biste osvojili bogataša, a njeni savjeti opisani su kao "bizarni".

Novac, samopouzdanje i neinteligencija. "Trošite mnogo više novca nego što je potrebno i ponašajte se kao da ste najljepše u prostoriji, čak i ako vjerovatno niste", rekla je Linda, a kada je otkrila posljednji savjet, nastao je haos. "Ponašajte se glupo. Mozak? Kome on treba?", poručila je supruga milijardera.



Odmah su usljedili komentari. "Ja bih radije bila nezavisna", "Tvoj sadržaj je smeće, ljudi ovo definitivno ne treba da gledaju", samo su neki od komentara ispod njene objave.

Linda se često hvali životom na visokoj nozi. Na Instagramu redovno objavljuje privatne trenutke, a nedavno je otkrila da mjesečno troši više od 5.000 dolara na izgled i njegu. Tada su joj mnogi pisali da se rasipa novcem. Inače, njen suprug, Riki Andrade, imao je samo 21 godinu kada je napustio posao i posvetio se marketingu. Kada je zaradio prvi milion, osnovao je "Market Masters Academy", mjesto u kom obučava ambiciozne biznismene o napredovanju u karijeri.

Posao ga je spojio sa Lindom. Brzo su se zbližili i vjenčali. Linda je takođe uspješna u svom poslu. Pokrenula je brend ženske mode i šminke "Luxe By Linda". Danas vodi "Flip Your Look", spa centar u Kaliforniji. Oboje zarađuju milione zahvaljujući svojim kompanijama koje bilježe velike uspjehe.

