Pet frajera koji su I DALJE SINGL, NIKO NE ZNA KAKVU TRAŽE

Što bi se reklo, još uvijek se nisu skrasili.

Mnogi bi rekli da je najveći miljenik žena Bred Pit, koji ujedno važi i za jednog od najboljih frajera u Holivudu. Ipak, kada je u januaru ove godine uhvaćen sa djevojkom Ines de Ramon u Meksiku, vijest o njihovoj vezi je službeno potvrđena. Bred i dalje dobija komplimente od žena širom svijeta, ali njegov ljubavni status nije više solo. Za razliku od njega, pojedini slavni muškarci radije biraju da budu singl, uprkos hiljadama žena koje pokušavaju da dopru do njih. Evo o kojim muškarcima je reč:

Skot Istvud

Muškarac koji najviše privlači svojim ulogama. Akcioni glumac najbolje čuva privatni život, naročito ljubavni. Krije ga kao zmija noge, a uporno se povezuje sa zvijezdom "Vampirskih dnevnika" Ninom Dobrev. Ipak, prema najnovima informacijama stranih medija, Skot trenutno nema devojku.

Leonardo Dikaprio

Glumac koji je bio sa brojnim slavnim damama. Žizel Bundšen, Bar Refaeli, Blejk Lajvli, Toni Garrn, Nina Agdal, samo su neke od poznatih dama koje su uplovile u odnos sa Leonardom. Glumac je bio u žiži interesovanja kada je javnost primjetila da raskida svaki put kad njegova devojka napuni 25 godina. Izgleda da je Leonardo zbog toga odlučio da se smiri i sada je slobodan.

Pedro Paskal

Kada je izašla popularna serija "The Last od Us", Pedro Paskal je veoma zainteresovao javnost. Preko noći je postao miljenik žena širom svijeta, pa tako i Srpkinja koje su danima pisale o njemu na društvenim mrežama. Ono što je zanimljivo, to je da glumac nikada nije potvrdio nijednu ljubavnu vezu, a danas je jedan od najpoznatijih poželjnih neženja.

Hari Stajls

Možda Hari ne bi bio izbor mnogih žena, ali je istina da je oduvijek bio sa čuvenim poznatim ljepoticama. Engleski pjevač i bivši član "One Direction" benda ima reputaciju zločestog dečka. Mnogi se pitaju kako mu polazi za rukom da osvaja najljepše žene Holivuda. Nakon prekida sa Olivijom Vajld, isplivala je vijest da je Hari sa Emili Ratajkovski. Ipak, nagađanja nikada nisu potvrđena.

Endru Garfild

Glumac koji veoma često mijenja partnerke. Njegovo se*sualno opredjeljenje često se dovodilo u pitanje, ali Endru je oduvijek važio za poželjnog muškarca. Uloge su značajno doprinjele takvom statusu i nema sumnje da Endru uživa u tome. Iako ga povezuju sa novinarkom Amelijom Dimoldenberg, posljednje informacije kažu da Endru nema djevojku.

