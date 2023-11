Tehnološko unapređenje proizvodnje: Za inovacije u privredi spremno 14,5 miliona KM

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović izjavio je danas u Banjaluci da republički budžet trenutno raspolaže sa 14,5 miliona KM sredstava namijenjenih prije svega za povećanje tehnološkog nivoa, odnosno za inovacije u privredi.

Izvor: Shutterstock

Mitrović je naglasio da se veća pažnja mora posvetiti unapređenju tehnološkog nivoa same proizvodnje jer je to pokretač kompletne ekonomije Srpske, i istakao da je bitna inovativnost jer je to ono što društvo vuče naprijed.

"Moramo biti svjesni činjenice da je tehnološki nivo privrednih aktivnosti u Republici Srpskoj na dosta niskom nivou. To, prije svega, govori da mi u prerađivačkoj industriji i u privredi proizvodimo proizvode nižeg stepena finalizacije", rekao je Mitrović na panelu pod nazivom "Ubrzani tehnološki razvoj - put konkurentnosti i boljeg životnog standarda" u okviru poslovne konferencije pod nazivom "Izazovi i budućnost poslovanja #3".

On je ukazao da je to jedan od većih problema koji generalizuje sve ostale faktore, prije svega zapošljavanje, kvalifikacionu strukturu, plate.

Prema njegovim riječima, potrebno je potruditi se da ono što se proizvodi i izvozi bude što finalnije obrade, odnosno da se proizvode finalni proizvodi.

Mitrović je naglasio da jedno od opredjeljenja Vlade Republike Srpske jesu podsticaji, odnosno subvencije tehnologijama i inovacijama većeg tehnološkog nivoa, odnosno podizanje same privrede na veći tehnološki nivo jer se time stvaraju uslovi i za povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaće privrede u Srpskoj, BiH, ali i EU.

"Ako pogledamo koliko izdvajamo za podsticaje upravo privrednim subjektima koji pune budžet, onda je to zanemarljivo. Jasno je da moramo veću pažnju posvetiti unapređenju tehnološkog nivoa same proizvodnje, jer je to pokretač kompletne ekonomije Srpske", naglasio je Mitrović.

On je naveo da je u prošloj godini bilo 212 privrednih subjekata koji su konkurisali za podsticaje za direktna ulaganja, kao i podatak za ovu godinu - da je konkurisalo oko 320 privrednih subjekata, što govori da su privredni subjekti zainteresovani za republičku pomoć.

"Ako želimo savremenu i modernu tehnologiju, moramo imati obezbijeđen kadar koji će to pratiti. Obrazovni sistem mora da obrazuje kadar koji tržište traži. Trenutno imamo preduzetnike koji zbog svoje konkurentnosti i produktivnosti nabavljaju visokoproduktivne i tehnološke linije i tehnologije, upravo da bi mogli izaći na tržište, a za tako nešto potreban im je i kadar", naveo je Mitrović i dodao da takav kadar neko mora da osposobi, a to nije moguće preko noći.

Mitrović je rekao da određeni privredni subjekti nabavkom novih tehnologija omogućavaju, prije svega, mladim ljudima da mogu obavljati praksu kod njih na savremenim tehnologijama.

(Srna)