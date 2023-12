Sarajevo od 1. januara ostaje bez gasa ako Energoinvest ne potpiše novi ugovor sa dobavljačem iz RS

Sarajevo će, kako trenutno stoje stvari, od 1. januara 2024. godine ostati bez gasa ako ne bude potpisan ugovor sa preduzećem "Sarajevo gas" iz Istočnog Sarajeva.

Izvor: Shutterstock

Ovo je za Klix.ba potvrdio Nedeljko Elek, direktor kompanije "Sarajevo gas" iz Istočnog Sarajeva koja vrši transport prirodnog gasa.

On kaže da se svake godine obnavlja ugovor i da su iz firme "Sarajevo gas" Istočno Sarajevo pozvali predstavnike Energoinvesta iz Sarajeva da se napravi trogodišnji ugovor.

"Oni nisu to željeli, pa smo ih u oktobru pozvali da na vrijeme uđemo u pregovore o novom ugovoru zbog nove cijene. Tek prije desetak dana organizovan je prvi sastanak gdje smo pokazali i dokazali zašto je došlo do povećanja cijene. Oni to nisu prihvatili i evo sada dolazimo u situaciju da nemamo ugovor", rekao je Elek.

Cijena transporta gasa je, po prijedlogu novog ugovora, povećana sa 11,2 na 14,2 posto.

"Oni nisu prihvatili, nije mi jasno zašto. Mi ne možemo transportovati gas bez ugovora. Tako da ćemo prekinuti isporuku dok ne bude potpisan novi ugovor. U Energoinvestu se ponašaju prilično opušteno", dodao je.

Novi ugovor, kaže Elek, može biti potpisan u roku sat vremena ako iz Energoinvesta pristanu na novu cijenu.

O ovom problemu informisani su Energoinvest, BH-Gas, Gas Promet i KJKP Sarajevogas. Gas će, ako ugovor ne bude potpisan, biti prekinut u 06:00 sati na magistralnom gasovodu u vlasništvu "Sarajevo gasa" Istočno Sarajevo.

