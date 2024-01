Prošli praznici: Pojeftinili prasići u Srpskoj

Samo nekoliko dana nakon praznika u Srpskoj je već pala cijena prasića žive vage i do tri KM po kilogramu.

Izvor: Shutterstock

Potvrdili su ovo za "Nezavisne novine" uzgajivači svinja, koji kažu da se sada cijena prasića na farmama kreće oko devet KM.

Kako je kazao Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja RS, samo dva dana nakon Božića, čim se počelo ponovo pričati o svinjama i ponudi prasića za pečenice, došlo je i do pada cijena.

"Tako je sa 11-12 KM, koliko su koštali prasići do 30 kg žive vage pred sam Božić, cijena sada pala na devet KM/kg. Otprilike, to je pojeftinjenje za dvije do tri KM po kg i mislimo da će se ta cijena zadržati do kraja januara, odnosno do završetka praznika", kazao je Maljčić.

Nakon toga, kako kaže, farmeri počinju razmišljati kako da obezbijede prasad za tov.

"Mislimo da će tada cijena prasadi koštati do osam KM po kg. Sve zavisi od uvozne cijene prasadi, a ako ona bude i dalje do devet KM/kg, to znači da će cijena domaćeg praseta biti uvijek koju marku jeftinija", rekao je Maljčić.

Što se tiče krmača za klanje, pojašnjava, one trenutno koštaju od 3,5 do četiri KM/kg, a tovne svinje od 4,2 plus PDV do pet KM.

Dragiša Cvjetković, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja regije Gradiška, Srbac, Laktaši i Prnjavor, kaže da su se u nekim mjestima cijene prasića kretale od 12 do 14 KM/kg žive vage, kao i da se još uvijek u nekim gradovima drže te cijene.

"Te cijene su ponegdje još uvijek aktuelne, iako je po farmama cijena 9,5-10 KM, što znači da je došlo do malog pomjeranja. U najvećem jeku, na farmama se cijena kretala od devet pa najviše do 11 KM, međutim prasići su tada preprodavani po većim cijenama", rekao je Cvjetković.

Iako je, kako kaže, na berzi i u okolnim zemljama došlo do poskupljenja prasića, kod nas je došlo do blagog pada cijena, a očekuje se da će još neznatno padati.

"Neće tu biti nekog velikog pada cijena, jer ponuda i potražnja diktiraju tu cijenu. Iako smo imali situaciju da je bila malo veća potražnja od ponude, uspjeli smo da izbalansiramo za praznike, a kako ne bi došlo da toga da ljudi nemaju gdje kupiti prase. S obzirom na to da nam je 7.300 krmača eutanazirano, to znači da smo izgubili 73.000 prasadi samo u jednom prašenju, a to je veliki gubitak", zaključuje Cvjetković.

Podsjećamo, pred praznike su cijene živih prasića išle do nevjerovatnih 15, pa čak i 17 KM. Naime, za to su najveći "krivci" bili preprodavci, koji su iskoristili priliku da, zbog moguće nestašice, zarade pred praznike.

Zbog takvih cijena građani su, prema riječima naših sagovornika, za svoje praznične trpeze, umjesto prasetine, radije birali jagnjetinu, čija je cijena tada bila oko 11 KM po kilogramu.

(Nezavisne novine/MONDO)