Naučnici izračunali kada ćemo ostati bez nafte - nije nam preostalo previše vremena

Kada će čovječanstvo iscrpjeti rezervere nafte? Evo šta kažu stručnjaci.

Nafta je jedan od najvažnijih resursa za čovječanstvo. Koristi se ne samo za proizvodnju goriva i maziva, već i kao sirovina za proizvodnju sintetičke gume, sintetičkih tkanina, plastike, deterdženata, boja i lakova, đubriva, pesticida, voska i još mnogo toga. Međutim, nafta je neobnovljiv resurs, što znači da će se u nekom trenutku iscrpjeti. Štaviše, naučnici su izračunali kada će se to dogoditi.

Neobnovljiv izvor energije

Nafta je proizvod ostataka životinja i biljaka koje su potonule u Zemlju. Tokom stotina miliona godina, pod uticajem toplote i visokog pritiska, ti ostaci su poprimili tečni oblik i pretvorili se u ono što nazivamo nafta.

Nafta je otkrivena u Kini, 600 godina pre nove ere, ali njena komercijalna eksploatacija počinje pre oko 165 godina. Poznato je da je prvi čovjek koji je vadio naftu u komercijalne svrhe bio Amerikanac Edvin Drejk. Od tada, obim potrošnje nafte neprestano raste, što nije iznenađujuće. Danas se koristi čak i u prehrambenoj industriji. Ovo navodi naučnike da se zapitaju koliko godina ćemo izdržati dok sva nafta ne nestane. Na kraju krajeva, poznata nalazišta brzo se iscrpljuju, a pronalaženje novih postaje sve teže.

Međutim, odmah moramo naglasiti da nafta ne može potpuno nestati, i to iz jednog prostog razloga - čovječanstvo jednostavno nije u stanju da je izvadi iz nekih nalazišta. Vjerovatno duboko u unutrašnjosti planete postoje ogromne rezerve ove supstance, ali mi još uvjek ne možemo ni da ih proverimo, a kamoli da ih izvadimo. Pored toga, nafta se nalazi i na teško dostupnim mestima, kao što je Antarktik. Ali to su detalji. Glavno pitanje je koliko dugo će nam trajati nafta iz trenutnih nalazišta.

Koliko nafte je ostalo na Zemlji

Već je poznato gdje se nalazi veći dio svjetske nafte. To je u velikoj mjeri posljedica činjenice da tektonika ploča određuje gdje se nalaze naftna nalazišta. Okeanski baseni pružaju pogodne uslove za nakupljanje velikih količina biljnih i životinjskih ostataka. Pomjeranje Zemljine kore i potapanje ploča ispod drugih obezbeđuje potreban pritisak i temperaturu za nastanak nafte.

Kao rezultat toga, vjerovatnoća da se u nekim regionima otkriju naftne rezerve je relativno velika, dok je u drugim veoma mala. S obzirom na to koliko je nafte već izvađeno, možemo približno procijeniti koliko je ostalo. Prema istraživanju kompanije Rystad Energy iz 2023. godine, u svetu je još uvijek dostupno 1,6 biliona barela nafte.

Pored toga, postoji nafta koja još uvek nije otkrivena, što otežava procjenu. Prema podacima Američke geološke službe objavljenim 2012. godine, još uvijek nisu otkrivena nalazišta sa ukupno 565 milijardi barela nafte. Međutim, nije poznato kada će ta nalazišta biti pronađena i eksploatisana.

Za koliko godina ćemo iscrpjeti poznate rezerve nafte

Decenijama unazad, naučnici tvrde da će zalihe nafte trajati 50 godina. Ova cifra se ne mijenja, ali zašto je to tako? Razlog je to što se ona izračunava na osnovu poznatih rezervi. To znači da stručnjaci uzimaju poznatu količinu nafte i dele je sa godišnjom potrošnjom. Pošto se povremeno otkrivaju nova nalazišta, vrijednost od 50 godina ostaje gotovo nepromjenjena.

Ali nema sumnje da u jednom trenutku više neće biti moguće brzo dopunjavati "poznate rezerve nafte" novim nalazištima. Svako otkriće najlakše dostupnih nalazišta smanjuje mogućnosti za novim otkrićima. Istina je da primena novih tehnologija proširuje potencijal za pronalaženjem nalazišta i unosi određene promjene, ali potražnja za naftom takođe postepeno raste. Na kraju, prema ovoj analizi, potražnja za naftom će premašiti ponudu iz nalazišta, i takozvano tečno zlato će početi da se smanjuje i nestaće za oko 50 godina.

Naravno, moguće je da se u budućnosti situacija promijeniti, odnosno da će potražnja za naftom prestati da raste. Trenutno svijet počinje da se odriče nafte kao glavnog izvora goriva za automobile. Na primer, prema Međunarodnoj agenciji za energiju, potrošnja nafte će dostići svoj maksimum do 2030. godine i nakon toga će početi da opada. Dakle, potpuno je moguće da nafta traje mnogo duže od 50 godina. Ali prije ili kasnije, čovječanstvo će ipak morati da se suoči sa njenim nedostatkom.

