Vlada RS će najvjerovatnije polovinom januara 2025. odlučiti o najnižoj plati u Srpskoj

Ako ne dođe do dogovora između poslodavaca i sindikata...

Vlada Republike Srpske će najvjerovatnije polovinom januara naredne godine sama donijeti odluku o najnižoj plati za 2025. godinu, jer je sve izvjesnije da socijalni partneri neće uspjeti da postignu dogovor.

Premijer RS Radovan Višković je danas podsjetio da je povećanje najniže plate stvar dogovora socijalnih partnera – Unije poslodavaca RS i Saveza sindikata RS.

„Ako ne dođe do dogovora između njih, a nisam siguran jer se do sada ništa nisu dogovorili, onda će Vlada donositi odluku. Mi ne želimo da još izlazimo u javnost. Šaljemo stalno poruku, pa sada to radim i ja ovdje, da sve što socijalni partneri dogovore, Vlada RS će prihvatiti i bjanko potpisati. Vjerovatno će Vlada doći u poziciju da u prvoj polovini januara donese odluku o najnižoj plati“, kazao je predsjednik Vlade RS.

