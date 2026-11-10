Najvrijednija korporacija na svijetu izgubila 250 milijardi dolara: Haos zbog afere direktora sa kineskom špijunkom

Akcije jednog od najvrijednijih tehnoloških giganta na svijetu potonule su nakon što je uprava najavila nezavisnu istragu o vezama izvršnog direktora Džensena Huanga sa ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka.

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Vrijednost kompanije Nvidija gotovo preko noći je umanjena za više stotina milijardi dolara. To se dogodilo nakon što je američki proizvođač čipova najavio sprovođenje nezavisne istrage o aferi svog izvršnog direktora Džensena Huanga sa osobom za koju se sumnja da je kineska špijunka.

Akcije tog tehnološkog giganta pale su danas za oko šest odsto, nakon što je Huang priznao da je imao vanbračnu vezu, a do istrage u Nvidiji je došlo nakon informacija da američke vlasti vjeruju da je prvi čovjek kompanije bio meta kineske špijunske operacije, prenosi BBC.

Kina je odbacila te tvrdnje, a njeno Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da su "optužbe o kineskim špijunima potpuno neosnovane, spekulativne i usmjerene na klevetanje i blaćenje Kine".

Kompanija Nvidija saopštila je da nema razloga da vjeruje da su poslovne tajne kompanije ili nacionalna bezbijednost ugroženi, ali je Upravni odbor naveo da će pokrenuti istragu, "s obzirom na nedavne izvještaje da je osnivač i izvršni direktor Džensen Huang bio meta aktivnosti stranih obavještajnih službi".

Članovi Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma Kongresa prošle nedjelje su pozvali Huanga na brifing iza zatvorenih vrata, kako bi govorio o svojim odnosima sa Alis Huang, kao i o bezbjednosnim protokolima Nvidije u vezi sa špijunažom, kao što je ranije pisao Smartlife.

"Nedavni izvještaji izazivaju ozbiljnu zabrinutost za nacionalnu bezbjednost u pogledu pristupa Kine osetljivim američkim tehnologijama i informacijama. Od ključnog je značaja da Kongres utvrdi u kojoj mjeri je američka nacionalna bezbjednost dovedena u opasnost", napisali su u pismu kongresmeni Brajan Mast, Džon Mulenar i Rik Kroford.

Iako je predsjednik SAD Donald Tramp rekao da je šef Nvidije "častan čovjek", afera je pokrenula masovnu prodaju akcija kompanije, pri čemu je izgubljeno oko 250 milijardi dolara njene tržišne vrijednosti.

Analitičari, ipak, smatraju da će negativan uticaj na kompaniju biti kratkotrajan, jer ovaj proizvođač čipova zauzima ključno mjesto u industriji vještačke inteligencije.

Huang je 1993. godine, zajedno sa još dva inženjera, osnovao kompaniju Nvidija, koja ima ključnu ulogu u proizvodnji hardvera za nove tehnologije vještačke inteligencije. Njeni čipovi su prvobitno bili namijenjeni za video igre, ali je Huang odlučio da usmjeri fokus na razvoj čipova za nove tehnologije.

(Mondo)