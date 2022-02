BBC: Kijev nije Putinov krajnji cilj, on želi podobnu vlast i slom ukrajinske vojske

Zapadni zvaničnici procjenjuju da je početni napad uključivao oko polovinu snaga koje je Putin okupio.

Izvor: YouTube/Screenshot/CNN/Profimedia

Istorija je pokazala da je mnogo lakše započeti rat nego ga okončati. To je svakako tačno za invaziju na Avganistan predvođenu od strane SAD 2001. i Iraka 2003. A isto bi se moglo ispostaviti i za predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini, zaključio je britanski BBC.

Postoji stari aksiom da vojni planovi nikada ne prežive prvi kontakt sa neprijateljem. Čini se da je to tačno za ruske snage u Ukrajini, tvrde sagovornici engleskih novinara. Ed Arnold, ekspert za evropsku bezbjednost u Kraljevskom institutu za ujedinjene službe, opisuje početni napad Rusije kao "nepovoljan" i "sporiji nego što se očekivalo", prenio je BBC.

On ukazuje na niz razloga. Vojna doktrina za invaziju, kaže on, obično je "napasti svom silom". Iako je Rusija nagomilala između 150.000 i 190.000 vojnika na granici, do sada ih nije sve iskoristila. To je možda zato što će Rusiji biti potrebni za kasnije faze invazije. Normalno je da vojske drže rezerve dok prilagođavaju planove, prenosi BBC.

Zapadni zvaničnici procjenjuju da je početni napad uključivao oko polovinu snaga koje je okupio. Kako tvrde engleski sagovornici, početna invazija se dodatno iskomplikovala jer je uključivala napade iz više pravaca. Rusija takođe nije koristila svoju artiljeriju i vazdušne udare onako intenzivno kako se očekivalo. Ali Arnold dodaje: "Ključna stvar je da se oni suočavaju sa veoma jakim ukrajinskim otporom, što mislim da nisu očekivali".

Uz to, Arnold vjeruje da će se ruski vojni komandant brzo prilagoditi svim neočekivanim problemima. General Ser Ričard Barons, bivši visoki britanski vojni komandant, kaže da se i dalje čini da će Rusi "prilično brzo obijezbediti svoje vojne ciljeve".

Izvor: Profimedia

General Barons kaže da je sasvim jasno da su početni ciljevi ruske ofanzive "slomiti ukrajinsku vojsku, ukloniti centralnu vladu i pripojiti dio Ukrajine". U nekim od tih ciljeva, čini se da je Rusija već napredovala.

Neke od najiskusnijih ukrajinskih trupa su ukopane duž linije borbe, gdje se bore protiv separatista koje podržava Rusija posljednjih osam godina. Čini se da su se do sada hrabro borili protiv ruskih napora da probiju svoje linije sa okupiranih teritorija Donjecka i Luganska, dodaje general. Ali biće im mnogo teže ako budu opkoljeni, navodi BBC.

Izvor: MONDO

Činjenica je da je značajan dio ukrajinskih oružanih snaga već vezan u borbama i da će biti teško da se prepozicioniraju. Rusija je takođe značajno napredovala u Kijevu. Zauzimanje glavnog grada je drugi glavni cilj, navode sagovornici.

Kako dalje navodi BBC, predsjednik Putin želi da zamijeni demokratski izabranu vlast predsjednika Zelenskog svojim sopstvenim, popustljivijim režimom. Ed Arnold iz Rusi kaže da "ništa manje od zauzimanje Kijeva ne bi zadovoljilo Rusiju".

Sada se postavlja pitanje koliko će to biti lako? Čini se da ruske snage pokušavaju da opkole grad. Ali vjerovatno će se suočiti sa čvršćim otporom što se dublje budu probijali, navodi BBC.

Kako Arnold sugeriše predsjednik Putin se možda nada da će se otpor srušiti nakon što njegove snage zauzmu prestonicu i poraze ukrajinsku vojsku.

General Barons vjeruje da, iako Rusija ima snage da na kraju porazi ukrajinsku vojsku, to bi mogla da zamijeni "veoma otporna pobuna". Svako očekivanje predsjednika Putina da može da kontroliše cijelu zemlju od 41 milion stanovnika, kaže on, "može biti velika pogrešna procjena".

(Mondo)