Zatvorenik brutalno mučio, pa ubio ozloglašenog pedofila: "Osvetio sam djecu"

Osuđeni pedofil, Ričard Hakl, silovan je i zadavljen na smrt u svojoj ćeliji tokom "pažljivo planiranog" napada zatvorenika Pola Ficdžeralda, sa kojim je dijelio ćeliju.

Izvor: Facebook/Screenshot/Jeremy Vine On 5/MONDO/Goran Sivački

Britanskog "najgoreg pedofila" Ričarda Hakla ubio je Pol Ficdžerald tako što ga je zadavio kablom, ubo olovkom u mozak kroz nos, i seksualno zlostavljao zato što je želio da "osjeti ono što su sva ta djeca osjećala".

On je osumnjičen da je u ćeliji zadavio "ozloglašenog pedofila" i prilikom saslušanja i na sudu je rekao je da bi nastavio da ubija i druge zatvorenike, ali da mu je bilo "previše zabavno" da ubije Hakla, jer je, kako je rekao želio da "osjeti ono što su osjećala sva ta djeca". On je takođe zatvorskom bolničkom osoblju rekao da bi volio da skuva njihove dijelove tijela i da ih potom pojede.

Pogledajte kako izgleda ubijeni Ričard Hakl:

Izvor: Facebook/Screenshot/Jeremy Vine On 5

Ficdžerald je takođe osuđeni seksualni prestupnik, a Hakla je ubio tako što je mu je zabio olovku u nos i mozak, te ga potom seksualno zlostavljao kuhinjskim priborom. Sudu je ovaj zločin predstavljen kao "pažljivo osmišljen napad sa ciljem da ponizi i degradira žrtvu". Ficdžeralda, koji pedofilu Haklu nešto šaputao na uho, dok su mu ruke i noge bile vezane, zatekla su dvojica zatvorskih službenika.

"Mislim da sam ga ubio, on je mrtav", Ficdžerald je rekao policajcima.

Pretresom njegove ćelije pronađena su tri oružja: dva kondoma, žica za gitaru i flaša lubikanta. Zatvorsko osoblje pokušalo je da Haklu da reanimaciju i upotrebi defibrilator na njemu, ali je proglašen mrtvim u 12:30 tog dana. Obdukcija je zaključila da je preminuo od davljenja, iako je imao je modrice i ogrebotine po tijelu i bio je seksualno napadnut predmetom dugim četiri inča.

"Ubacivanje predmeta u Hakla, bio je oblik kazne povezan sa pedofilijom zbog koje je i osuđen. Ficdžerald je takođe rekao da se osjećao odlično nakon ubistva, i da bi to preporučio svakome. On se izjasnio da nije kriv jer nije bio psihički stabilan i da ga sud može poslati u bolnicu", rečeno je na sudu.

Ficdžerald je rekao da je njegov napad "poetska pravda".

"Ovo je čovjek koji je silovao i zlostavljao djecu iz zabave. Mogao je i njih da ubije. Mislim da je uradio gore stvari od silovanja. Znao je šta ga čeka kada sam ga zavezao u ćeliji. Znao sam kakav je to osjećaj, ali on to nije znao. Silovanje se desilo da on to osjeti", rekao je Ficdžerald.

Na sudu je rečeno da je okrivljeni Ficdžerald, kada je počinio ubistvo, bolovao od poremećaja ličnosti, psihopatije i poremećaja rodnog identiteta. Pola je sud nakon petodnevnog suđenja osudio na doživotnu robiju.

Podsjetimo, Hakl je priveden u junu 2016. godine nakon što je otkriveno da je objavio fotografije i video snimke zlostavljana djece drugim pedofilima širom svijeta i pokušao da zaradi praveći priručnik za pedofile od 60 stranica. On je služio 22 godine doživotne kazne zatvora zbog zlostavljanja 191. djeteta kada ga je u ćeliji napao Ficdžerald.

