Tramp upozorio: "Svijet je na ivici katastrofe, glupi ljudi ga vode"

Donald Tramp u intervjuu s Pirsom Morganom otkrio da je prijetio Putinu, ali i da je svijet na ivici katastrofe zbog ljudi koji ga vode.

Izvor: YouTube/Screenshot/Washington Post/Ruptly

Donald Tramp je upozorio da svijet ide ka nuklearnom ratu ako "glupi“ lideri ne budu oprezni, rekavši da bi rekao Vladimiru Putinu "imamo daleko moćnije oružje od vas“ da je on i dalje na čelu SAD.

Bivši američki predsjednik ostao je pri svojoj tvrdnji da je mogao da spriječi rusku invaziju na Ukrajinu u dugo očekivanom intervjuu sa Pirsom Morganom.

Na pitanje da li je ruskom lideru prijetio američkim nuklearnim oružjem dok je bio na vlasti, on je odbio da da konačan odgovor, ali je dodao: "Prijetio sam mu kao što mu nikada ranije nisu prijetili. Rekao sam mu kakav će biti naš odgovor, a on je rekao: 'Stvarno'. A ja sam rekao: 'Stvarno'".

Tramp je dodao da je pozdravio Putinovu vojnu i pregovaračku strategiju kada je postavio više od 100.000 vojnika na ukrajinskoj granici prije februarskog napada.

"Kada je sakupio vojnike na granici, rekao sam da je to veoma pametan, briljantan potez jer sam mislio da pregovara. Kada je ušao, rekao sam da to više nije sjajan potez“, rekao je.

Govoreći o tome kako se sadašnji predsjednik Džo Bajden i drugi državni čelnici nose sa ratom, on je upozorio da će "svijet biti raznijet u komade“, dodajući da "imate mnogo glupih ljudi koji ga vode“.

"Naši lideri nisu pametni, a ako nisu pametni, potencijalno možemo završiti u nuklearnom ratu. Ovo je početak. Bio sam najbolji prediktor stvari ikada. Ne mora da se desi. Mislim da se sa njim pogrešno odnose", rekao je Tramp.

Upitan o tome kako će se tačno nositi sa Putinom, on je odgovorio: "Rekao bih da imamo mnogo više (nuklearnog oružja) od vas, daleko moćnije od vas i ne možete više da upotrijebite tu riječ. Ne možete više nikada koristiti nuklearnu riječ. A ako to uradite, imaćemo problema", dodao je bivši predsjednik SAD.

Jedan od najbizarnijih trenutaka bio je kada je republikanac kritikovao Putina zbog upotrebe "riječi na N“ – ne rasističkih uvreda, već prijetnji ruskog lidera nuklearnom odmazdom.

Tramp je rekao: "Ja to zovem 'N-riječ'. Putin sve vrijeme koristi 'N-riječ', nuklearnu riječ. To je ne-ne. Ne bi trebalo to da radi'", zaključio je Tramp u intervjuu.

(MONDO)