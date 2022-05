Mišel: Potpuno podržavam proces pristupanja kandidata u EU

Predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel poručio je danas da u potpunosti podržava proces pristupanja zemalja kandidata Evropskoj uniji.

Izvor: Shuterstock

Dodao je da je ideja o formiranju geopolitičke zajednice Evrope, koja je potekla od njega i francuskog predsjednika Emanuela Makrona, upravo treba tome i da doprinese i da bude platforma na kojoj se može uspostaviti dobra koordinacija.

"U punoj mjeri podržavam ideju da se ubrza proces pristupanja EU. Prošlo je 19 godina od Samita u Solunu. Moramo da ubrzamo proces i učinimo ga efikasnijim. Treba da bude potpuno jasno i bez ikakve dileme treba izbjeći iskušenje i mijenjati smisao”, rekao je Mišel odgovarajući na pitanje da li je ideja o novoj geopolitičkoj zajednici u koliziji sa izjavom njemačkog kancelara Olafa Šolca o ubrzanju evropskih integracija.

Mišel je ukazao da je potreban napredak na putu evrointegracija, jer treba da se osete opipljive koristi u zemljama kandidatima, ali i da se formira geopolitička zajednica Evrope, da bude platforma na kojoj možemo da se koordiniramo.

Vučić: Nedvosmisleno idemo ka EU, Unija najznačajniji partner

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom da Srbija ostaje na evropskom putu, te da pozdravlja zajedničku ideju Mišela i francuskog predsjednika Emanuela Makrona o evropskoj geopolitičkoj zajednici.

Vučić je ocijenio da ta ideja može da doprinese ubrzanju evropskog puta svih zemalja zapadnog Balkana i njihovom dodatnom približavanju EU.

Govoreći o tome šta EU nudi Srbiji, a šta od nje traži i kakvu cijenu Srbija treba da plati ubrzanjem puta u Uniju, Vučić je rekao da svi u ovoj zemlji dobro znaju da Brisel godinama insistira na sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

On je poručio da ko god misli da je "sir moguće dobiti džabe, može da ga nađe jedino u mišolovci".

"Mi to znamo, a ovde nije reč o priznanju /Kosova/, nego o sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa. To je poznato i ne treba da se pravimo da to čujemo prvi, već hiljaditi put", naveo je Vučić.

Prema njegovim riječima, Srbija je odavno priznala da želi da bude dio EU, kao i da je to njena molba i zahtjev, ali je, kako kaže, i zahtjev EU bio i ostao potpisivanje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom.

"Zato niko ne treba da se pravi lud u ovoj zemlji, ne znajući da je to tako, jer smo i mi, a i oni pre nas, o tome obavestili građane milion puta", naveo je Vučić.

On je otkrio da je Mišel ponovio zahtjev EU Srbiji da se priključi u uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji, na šta je on, kako kaže, iznio argumentaciju Srbije o tom pitanju.

Ponavljajući da je opredjeljenje Srbije članstvo u EU, on je poručio da to nije samo pitanje emocija nego i razuma i vrijednosti, jer je saradnja sa EU veoma značajna, o čemu svjedoče podaci o robnoj razmjeni, koja bi u naredne tri godine trebalo da premaši 51 milijardu evra.

On je istakao i da je EU ubjedljivo najveći investitor u Srbiji sa 67 odsto ukupnih investicija u zemlji i zahvalio Uniji i Mišelu za podršku u suštinskim i strukturalnim promjenama u Srbiji.

(Agencije)