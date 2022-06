Lavrov nakon otkazane posjete Beogradu: Naše prijateljstvo sa Srbijom niko neće moći da sruši

Posjeta ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Srbiji otkazana je nakon što su okolne zemlje zatvorile svoj vazdušni prostor za njegov avion.

Izvor: ATA Images/Miloš Tešić

Crna Gora, Bugarska i Sjeverna Makedonija zabranile su u nedjelju uveče prelet aviona ruske vlade kroz svoj vazdušni prostor uoči najavljene posete ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova Srbiji. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov navao je "nezamislivom" odluku nekoliko zemalja da mu zabrane prelet preko njihove teritorije i dolazak u Srbiju.

"Desilo se nešto nezamislivo. Suverenoj državi je oduzeto pravo na ostvarivanje spoljne politike. Blokirana je međunarodna delatnost Srbije na ruskom pravcu. Moja posjeta Srbiji je dočekana na Zapadu kao prijetnja. Čak je ambasador SAD u Beogradu rekao da Srbija mora da izabere, ne može i Istok i Zapad. U Briselu ne postoji sloboda izbora o kojoj stalno pričaju, Srbija sa tačke gledišta Zapada ne bi smjela da ima nikakav izbor, to je licemerje, već se Zapad vodi dvostrukim aršinima i pokazali su da će pritiskati Srbiju. A oni su bombardovali Jugoslaviju, totalno licemjerno", rekao je Lavrov na konferenciji za medije po otkazivanju posjete Srbiji.

Lavrov je rekao da su odbijanjem da dozvole njegovom avionu da odleti u Srbiju zemlje EU i NATO "lišile Beograd prava da vodi suverenu politiku“.

"Objašnjenje do sada nismo dobili, zemlje koje su nam zabranili preletanje reći će da su im velike sile zabranile. Ali jedno je sigurno, naše prijateljstvo sa Srbijom niko neće moći da sruši. Mi smo pozvali ministra spoljnih poslova Selakovića da dođe u Rusiju u posjetu. Nadamo se da avion kojim on bude letio neće biti izložen još jednom sramotnom kažnjavanju od strane Brisela koji je izgubio svaku pristojnost Planirali smo da razmotrimo širu agendu, da razmotrimo međunarodna pitanja. EU želi da napravi projekat koji će nositi naziv 'zatvoreni Balkan'", rekao je Lavrov.

Lavrov je konstatovao da Brisel nije htio da obezbijede platformu Rusiji u Beogradu da Moskva iznese svoj stav o nizu regionalnih pitanja.

"Mi nikada nećemo preduzeti nešto što će otežati odnos između naroda. Zašto Brisel pravi od Rusije neprijatelja? Nećemo dozvoliti preporod nacizma", rekao je Lavrov i dodao:

"Mi vidimo koliko stravično Zapad reaguje na ono što se dešava u Ukrajini, ali mi smo objasnili istinu, objasnili smo da više godina, decenija, mi smo se trudili da preduihtrimo ove pretnje, one su bile na granici iako SAD ima pravo da Beograd predstavi kao prijetnju, pa će opet da ih bombarduju, da bih tu pretnju eleminisali", rekao je Lavrov.

Na pitanje o razlozima zašto mu je onemogućen prelet, Lavrov je rekao da su ti razlozi razmatrani u medijima.

"Iznosila se verzija da je Lavrov u Srbiji jedan od najnepoželjnijih gostiju, jer dolazi pre Olafa Šolca i da je on bio nezadovoljan, čak uvređen time. Ostavljam to na duši analitičara koji su to iznosili. To je ponižavajuće prije svega za takve medije“, naveo je Lavrov.

Lavrov je ocijenio i da je briselska politika na Balkanu i Ukrajini ista - a to je da EU podržava one koji zadiru u interese pojedinih naroda.

Nakon toga je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova potvrdila da su zemlje koje okružuju Srbiju zatvorile nebo za avion Sergeja Lavrova, ističući da Moskva nije ta koja pravi novu "gvozdenu zavjesu", već da je Evropa ta koja ograđuje Rusiju.

(MONDO)