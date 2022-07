Nijemci ozbiljno shvatili krizu: Štede vodu, kraće se tuširaju i kupaju

Nijemci se sve rjeđe i sve manje kupaju, navodi "Bild", pozivajući se na rezultate istraživanja agencije INSA.

Izvor: Shutterstock

Pozivi vladajuće koalicije socijaldemokrata, liberala i zelenih na štednju ostavili su utisak na Nijemce.

Tako je 62 odsto Nijemaca počelo da štedi vodu prilikom odlaska u kupatilo, dok se 35 odsto ipak nije promijenilo svoje ponašanje i kupanje im traje kao i prije, navodi list.

Najdisciplinovaniji su glasači "zelenih" - njih 33 odsto /anketiranih/ sada se istušira ​​za kraće vrijeme nego prije uvođenja sankcija Rusiji, a isto toliko počelo je rjeđe da se kupa.

U ostalim grupama birača, samo devet do 18 odsto se trenutno kupa rjeđe i kraće nego ranije.

Glasači "Ljevice" i "Alternative za Njemačku" ne haju za molbe vlasti - samo 29 odsto njih počelo je ekonomičnije da koristi vodu.

Prema anketi, skoro svaki drugi Nijemac /45 odsto/ preduzeo je mjere da se sopstvenim sredstvima grije tokom "zime bez ruskog gasa", dok 44 odsto Nijemaca namjerava da učestvuje u demonstracijama protiv visokih cijena energenata.

Njemačka vlada strahuje da bi nestašica gasa mogla da dovede do vanrednih situacija u pojedinim dijelovima zemlje sljedeće zime, a problem sa gasom će u Njemačkoj trajati do 2024. godine, što bi zauzvrat moglo dovesti do trostrukog povećanja cene za taj energent, podsjeća "Sputnjik".