Protesti širom Francuske protiv povećanja starosne granice za odlazak u penziju (FOTO)

Ogromne mase ljudi izašle su danas na ulice francuskih gradova da kažu "ne" planu predsjednika Emanuela Makrona o podizanju starosne granice za odlazak u penziju, ali je Vlada saopštila da neće odustati.

Anadolija

Prema istraživanju javnog mnjenja, većina Francuza protivi se podizanju starosne granice sa 62 na 64 života.

Pariska policija saopštila je da se na ulicama okupilo oko 87.000 ljudi, dok je u Nantu na zapadu zemlje na ulice je izašlo 23.000 ljudi .

"Bolje je nego 19. januara. Ovim je poslata poruka Vladi da mi ne želimo taj plan", rekao je Loran Berger, koji predvodi CFDT, najveći sindikat u Francuskoj.

Demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo "Ne reformi" i "Nećemo odustati". Mnogi su rekli da će nastaviti da izlaze na ulice dokle god to bude trebalo.

"Lako je predsjedniku, on sjedi u fotelji, on može da radi do 70-te godine", rekla je vozač autobusa Izabel Teksije na protestima u gradu Sen-Nazar na obali Atlantika, dodajući da se ne može od čovjeka starog 64 godina tražiti da se penje i radi na krovu.

Današnji masovni štrajk radnika poremetio je rad rafinerija, javni i željeznički transport i rad škola.

