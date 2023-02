"LEDENO DOBA" na sjeveroistoku Amerike: U Njujorku se očekuje minus 17

Istorijski niske temperature pogodiće sjeveroistok SAD uz ledeni vjetar i snijeg, zima će biti takva da će u roku od 10 minuta izazvati promrzline.

Izvor: Arhiva/mondo.rs

Nacionalna meteorološka agencija saopštila da je ova zima "jedna u generaciji", a stanovnicima od Pensilvanije do Mejna večeras i sutra se savjetuje da ograniče vrijeme na otvorenom.

U Bostonu, u kome se očekuju temperature ispod nule, proglašeno je vanredno stanje. "Apelujem da građani Bostona preduzmu mjere predostrožnosti, da se utople i budu na sigurnom i da provjeravaju i svoje komšije da li su u redu", rekla je gradonačelnik Mišel Vu.

Očekuje se da će temperatura vazduha noćas u NJujorku biti između minus 13 i minus 17 stepeni Celzijusa.

Na američkom jugu najmanje osam ljudi izgubilo je život zbog nevremena u proteklih nekoliko dana. Više od 500.000 ljudi danas je bez struje u Teksasu, Arkanzasu, Tenesiju i Misisipiju, podsjeća Bi-Bi-Si.

U međuvremenu, američke avio-kompanije morale su da otkažu hiljade letova zbog nevremena.

Samo danas otkazano je više od 700 letova, a dan ranije oko 2.300, najviše su pogođeni aerodromi u Dalasu i Ostinu.

Oluja je od ponedjeljka donijela mješavinu ledene kiše i susnježice u južnim i centralnim dijelovima SAD, šireći se od Tenesija do Teksasa. Više od 12 miliona ljudi, uključujući Dalas, Fort Vort, Litl Rok i Memfis, bilo je pod upozorenjem o ledenoj oluji do danas. Očekuje se da će se led otopiti do kraja vikenda.

(Srna)