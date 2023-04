Putin potpisao: DOŽIVOTNA ROBIJA za veleizdaju, pooštrene i kazne za terorizam

Za izdaju, umjesto sadašnje maksimalne kazne od 20 godina zatvora, moguća kazna za izdaju će biti doživotna robija.

Izvor: Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvodi doživotni zatvor za veleizdaju, dok su kazne za terorizam povećane, navodi se u dokumentu objavljenom u petak prenio je TAS.

Zakon sadrži brojne dodatke postojećem ruskom krivičnom zakonu, pa se tako pooštravaju kazne za zločine povezane sa terorizmom ili djela protiv ustavnog poretka ili državne bezbjednosti. Tako, umjesto sadašnje maksimalne kazne od 20 godina zatvora, moguća kazna za izdaju će biti doživotna robija.

Maksimalna kazna za terorističke napade povećana je sa 15 na 20 godina zatvora, a međunarodni terorizam biće kažnjiv sa 12 godina do doživotne, u poređenju sa sadašnjih 10 godina. Osuđeni za organizovanje terorističke mreže i učesnici u terorističkim aktivnostima biće kažnjeni sa 10 do 15 godina zatvora, u poređenju sa sadašnjom kaznom od pet do 10 godina zatvora, prenio je TAS.

(MONDO)