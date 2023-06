DA LI ĆE TIJELA ŽRTAVA I PODMORNICA BITI IZVUČENI IZ VODE? Ovo su KLJUČNA pitanja nakon tragedije "Titana"

Da li će tijela poginulih biti izvučena, kao i dijelovi podmornice "Titan"? Ovo su ključna pitanja nakon tragedije.

Tragičan kraj potrage za podmornicom "Titan" i petoro ljudi koji su se u njoj nalazili, otvorio je više novih pitanja. Pet žrtava stradalo je u imploziji koja je, prema stručnjacima, i podmornicu i njihova tijela razorila u milisekundi.

Da li će tijela biti pronađena, ili ono što je ostalo od njih? Da li postoji mogućnost da se dijelovi podmornice izvuku iz vode, i kako? Ovo su ključna pitanja o slučaju podmornice "Titan".

Hoće li tijela biti pronađena?

Dok se cijeli svijet pita da li će tijela biti pronađena, a potom i izvučena, stručnjaci ne gaje velike nade. Priroda katastrofe i lokacija "Titana" - skoro četiri kilometra ispod površine okeana - ostavljaju potresan zaključak da je malo vjerovatno da će biti pronađeni ostaci posade.

Pol Hankin, stručnjak za duboko more koji je uključen u potragu, rekao je da je okruženje u kom se ostaci podmornice i posade nalaze "nevjerovatno nemilosrdno".

Timovi za pretragu "nemaju odgovor" da li će tijela biti pronađena, dodao je on. Petoro putnika je umrlo u milisekundi odmah nakon što "Titan" nije uspio da se izbori sa ogromnim pritiskom. "Titan" se razbio na nekoliko dijelova, potvrdila je obalska straža, a uništen je i kontejner pod pritiskom u kome su bili. Pročitajte ko su bili svi putnici "Titana".

Da li će olupina "Titana" biti izvučena?

Kompanija je dizajnirala podmornicu da putuje skoro četiri kilometra ispod nivoa mora do olupine Titanika - ali "nije odobrena ili sertifikovana ni od od strane jednog regulatornog tijela, i mogla bi da dovede do fizičkih povreda, emocionalne traume ili smrti". Ogromna operacija potrage i spasavanja uključila je brodove koji su opremljeni za takav zadatak - ali su bili u pripravnosti ako se "Titan" nađe netaknut, sa namjerom da spasu one na njemu.

Američka mornarica je postavila svoj sistem (FADOSS), koji je prenosivi sistem za podizanje brodova koji može podići teret do 27.000 kilograma sa dna okeana. Sposobnost podizanja FADOSS-a mogla bi se koristiti za vraćanje komada "Titana". Ali se još uvijek ne zna da li postoji plan da podmornica "Titan" bude izvučena iz vode.

Da li porodice mogu da tuže kompaniju "OceanGate"?

Pravni stručnjaci su podeljeni oko pitanja da li bi porodice žrtava mogle da tuže "OceanGate" nakon katastrofalnog kvara podmornice. Svako ko bi platio više od 220.000 evra za put do "Titanika", bio je primoran da potpiše dokument za odricanje odgovornosti, u kojem se pominju rizici povezani sa misijom - uključujući mogućnost smrti.

Ali bilo je i tvrdnji da je "OceanGate" ignorisao bezbjednosne strahove svog osoblja i da nije dozvolio nezavisnu inspekciju plovila. Nije jasno da li je posada bila svjesna da je ranije bilo zabrinutosti. U tragediji je stradao i vlasnik kompanije, Stokton Raš.

Advokat za lične povrede u Los Anđelesu Migel Kustodio, rekao je da će porodice nestalih teško dokazati svoj slučaj na sudu.

"Svi na brodu su znali da ovo nije odmor ili razgledanje, da je to zaista istraživanje nepoznatog na jednoj od najdubljih tačaka na planeti. Sama cijena je jasan pokazatelj da se radi o nečemu velikom i ozbiljnom. Samo putovanje je bilo opasno i postojala je realna mogućnost da stvari krenu po zlu. Ne vidim mnogo prigovora za ove porodice na sudu, niti kako bi se ovo odricanje moglo osporiti, osim ako se ne otkrije da je neko iz posade broda koji ga kontroliše bio nemaran u načinu na koji se njime upravljalo i to je dovelo do gubitka podmornice", rekao je on.

