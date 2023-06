Kontrast između dvije tragedije: Brod sa 750 ljudi potonuo kod Grčke, rođaci OČAJNI - "Podmornica je bitnija!"

Brod sa 750 ljudi je potonuo kod Grčke, a rođaci poginulih su bijesni jer je to palo u drugi plan zbog podmornice i potrage za petoricom milionera u okeanu.

Izvor: Profimedia

Anes Madžid, koja je izgubila petoro rođaka u brodu na kome je bilo 750 ljudi koji je potonuo kod Grčke 14. juna, sa nevjericom i rastućim bijesom posmatrala je višemilionsko spasavanje petorice muškaraca izgubljenih u okeanu prošle nedjelje. Kao i hiljade drugih širom Pakistana, Madžid, studentkinja prava iz Kašmira koji je pod upravom Pakistana, tugovala je na sahrani na kojoj nije mogla ni da pokopa tela rođaka izgubljenih u moru. Najmanje 350 pakistanskih državljana nalazilo se u prenatrpanom brodu, potvrdio je u petak ministar unutrašnjih poslova Rana Sanaullah, prenosi Gardijan.

Malo je nade da će njeni rođaci ikada biti pronađeni. Porodicu muči sve više dokaza da su evropske vlasti znale da je brod u problemu, ali nisu intervenisale. Dok su porodice ljudi koji su se utopili nakon potonulog broda, počela je ogromna operacija, koja je uključivala letove iz nekoliko zemalja. Cilj je bio spasavanje petorice muškaraca, takođe izgubljenih u dubinama okeana, ali na putovanju koje su izabrali kao avanturu, a ne na ono na koje su bili naterani da krenu iz očaja. Dvojica od njih su takođe bili državljani Pakistana, ali sa suprotnog kraja društvene skale od Anesinih rođaka – biznismena Šahzade Davuda i njegovog 19-godišnjeg sina Sulejmana.

Brod potonuo Izvor: YouTube/ BBC News

Kontrast između dvije tragedije na moru, obima napora da se spasu ugroženi, i globalnog medijskog odgovora na obe priče pokrenuo je debatu unutar Pakistana o nacionalnoj i međunarodnoj nejednakosti, i različitim vrijednostima koje se stavljaju na ljudske živote. "Bili smo šokirani kada smo saznali da će milioni biti potrošeni na ovu spasilačku misiju", rekla je Madžid. "Iskoristili su sve resurse, iz te pretrage je izašlo toliko vijesti. Ali nisu se potrudili da traže stotine Pakistanaca i drugih ljudi koji su bili na grčkom brodu. Ovo je dvostruki standard... mogli su da spasu mnoge ljude da su htjeli, ili su barem mogli da izvuku tijela."

"Nije krivica petorice ljudi što je stotine ljudi umrlo kod grčkih obala. Ali za to je kriv sistem u kojem su klasne razlike tako ogromne", rekao je jedan stariji novinar jednog velikog pakistanskog medija, koji je tražio da ostane neimenovan. Ipak, razmjere mediteranske tragedije bilo je teško shvatiti. Sa više od 300 mrtvih, broj je premašio bilo koji teroristički napad u istoriji zemlje, piše Gardijan.

Pakistanske vlasti rekle su da su uhapsile 14 osumnjičenih za navodnu trgovinu ljudima, a u zemlji je dan nacionalne žalosti. To je malo utješilo ožalošćene rođake. Abdul Karim prodavac iz sela blizu granice sa Indijom u Kašmiru, izgubio je rođaka i strica na brodu. "Tužno je što je podmornici koja prevozi pet bogatih ljudi dato mnogo više pažnje i značaja nego migrantima na grčkom brodu", rekao je on. "Mora da su milioni dolara potrošeni da se spasu bogati, ali za siromašne ne postoji takva prilika. Čak ni pakistanska vlada nije obraćala pažnju na to pitanje."

"Znam jednu stvar: siromašni ljudi bi ponovo krenuli na ovo smrtonosno putovanje jer žive u bijedi u Pakistanu, a ekonomski uslovi su nepodnošljivi", rekla je Madžid. "Vlade bi bolje učinile da to zaustave, nego da ih dave u otvorenom moru."

(MONDO)