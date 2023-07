Mađarska protiv stavova EU: Građani žive lošije poslije uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji (VIDEO)

Mađarska će se usprotiviti stavovima EU, jer nisu dali racionalne odgovore na pitanje zašto građani u EU žive lošije poslije uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, rekao je u intervjuu za RTRS ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

Mađarski šef diplomatije osvrnuo se i na sukob Rusije i Ukrajine i stava EU po tom pitanju.

"Oni koji su predlagali sankcije istakli su da će one Rusiju baciti na koljena i da će doći do mira. Nije se desilo ni jedno ni drugo. Šta je rješenje? Odustati od politike sankcija, i pokušati razgovorima doći do mira. Isporuka oružja znači samo veći broj mrtvih na obje strane, a mi želimo trajni mir", naveo je Sijarto.

