Kampanja i muzika: Političari naljutili Eminema i novu kantri zvijezdu, autora hita o bogatašima i "šljakerima"

Dok se polako zagrijava debata u Americi oko toga ko bi mogao da bude 47. predsjednik, reper Eminem zahtijevao je da "republikanski novajlija" Vivek Ramasvami prestane da koristi njegove stihove na predizbornim skupovima.

Donedavno malo poznati kantri-kantautor Oliver Entoni čija je pjesma "Rich men north of Richmond" puštena na prvoj debati republikanaca kaže da je zbog toga "razočaran i bijesan" i da pjesma nema nikakve veze sa Džoom Bajdenom.

U pismu koje je prenio Dejli mejl, predstavnik Eminemovog izdavača prenio je advokatu republikanca Viveka Ramasvamija da se muzičar usprotivio upotrebi njegovih kompozicija i da je poništio licencu za njihovo korišćenje.

Pismo datirano na 23. avgust pojavilo se u javnosti nekoliko nedjelja nakon što je Ramasvami, investitor i novajlija u politici, montirao improvizovani nastup na Eminemovu pjesmu "Lose Yourself" na Državnom sajmu u Ajovi, začudivši mnoge republikance, ali obezbijedivši time "izvjesnu mjeru renomea na internetu".

U pismu Ramasvamijevom štabu, Broadcast Music Inc naveo je da će "svako izvođenje Eminemovih dijela u kampanji ‘Vivek 2024’ od tog datuma nadalje smatrati materijalnim kršenjem sporazuma za koji BMI zadržava sva prava i pravna sredstva".

U izjavi za Mejl, portparol Ramasvamija rekao je da će na žalost američkog naroda, morati da "prepuste repovanje pravom Slim Šejdiju (Eminenov nadimak; prim. ur)."

Ramasvami je izazvao značajnu medijsku pažnju na prvoj republikanskoj debati u Viskonsinu ljutitim i burnim nastupom, sukobom sa drugim kandidatima i tvrdnjom da su "klimatske promjene prevara".

Međutim, Ramasvamijeva ljubav prema repu, a posebno prema Eminemu, odavno je poznata. Kao student na Harvardu, budući biotehnološki preduzetnik repovao je pod imenom "Da Vek". Kako je govorio, upravo je "Lose Yourself" bila "njegova lična tema".

Ramasvami o sebi govori kao o "kontrašu", a mediji ga nerijetko vide kao autsajdera koji među republikanskim kandidatima za nominaciju pokušava da se postavi koristeći slične stavove kao i bivši predsjednik SAD Donald Tramp, prije svega u vezi sa njegovom agendom "Amerika na prvom mjestu".

Uostalom, kao i Ramasvami, i Tramp je primio nekoliko pisama muzičara u kojima su zahtjevali da prestane da koristi njihovu muziku u predizborne svrhe – Rolingstonsi, Kvin, Farel Vilijams, Adel.

Takođe, Fu fajtersi su bili protiv toga da Džon Mekejn (protivkandidat Baraka Obame) koristi njihovu numeru "My hero".

Oliver Entoni: Smiješno je vidjeti pjesmu u predsjedničkoj debati

Oliver Entoni, kantautor i izvođač megahita Rich men north of Richmond, napao je republikanske kandidate za predsjednika koji su raspravljali o njegovoj pjesmi tokom debate u Milvokiju.

"Bilo je smiješno vidjeti moju pjesmu na toj predsjedničkoj debati. Zato što sam napisao tu pjesmu o tim ljudima pa da oni moraju da sjede tamo i slušaju to, to me je razbjesnilo. Bilo je smiješno videti odgovor na to", rekao je Entoni nakon debate.

Njegovu pjesmu su mnogi na političkoj desnici vidjeli kao "himnu protiv establišmenta", dok su je neki ljevici kritikovali vidjevši u njoj napad na one koji primaju socijalnu pomoći.

Na početku republikanske debate u Viskonsinu pušten je dio pjesme. Voditeljka Foks njuza Marta Mekalum rekla je da Entonijevi "stihovi govore o otuđenju, o dubokoj frustraciji zbog stanja u kom se nalaze vlada i zemlja i da je Vašington oko 160 kilometara sjeverno od Ričmonda".

Naslov pjesme u doslovnom prevodu je "Bogataši, sjeverno od Ričmonda" i ona govori o tome kako mnogi Amerikanci moraju da rade prekovremeno i više poslova, a imaju osjećaj da je državu (establišment i vladajuću klasu) sve manje briga.

Na pitanje Ronu Desantisu zašto ta pjesma toliko pogađa u žicu baš sada, guverner Floride je odgovorio da je Amerika u padu i da je pad moguće izbeći.

"To je izbor. Moramo da vratimo Džoa Bajdena u njegov podrum i da preokrenemo američki pad", odgovorio je Desantis.

Oliver Entoni, međutim, tvrdi da ono što mu je zasmetalo je da vidi kako se pjesma "uvija u politiku".

"Razočaran sam što to vidim. Na primjer, otežavajuće je vidjeti ljude na konzervativnim vijestima koji pokušavaju da se identifikuju sa mnom, kao da sam ja jedan od njih. Ta pjesma nema nikakve veze sa Džoom Bajdenom. Znate, mnogo je veća od Džoa Bajdena. Ta pjesma je napisana o ljudima na toj sceni i mnogo više, ne samo o njima", rekao je Entoni u desetominutnom videu objavljenom iz kabine kamiona.

Teško je, dodaje Entoni, "poslati poruku o svojoj političkoj ideologiji ili vjerovanju o svijetu u tri minuta".

"Ali mrzim da vidim da se pesma koristi kao oružje, kao što vidim. Vidim da desnica pokušava da me okarakteriše kao jednog od svojih. I vidim da ljevica pokušava da me diskredituje, valjda u znak odmazde. To mora da prestane", rekao je Entoni.

Rekao je da je odgovor na njegovu pjesmu prešao partijske granice.

"Ako gledate video-snimke na Jutjubu, to nisu konzervativni ljudi koji reaguju na pjesmu. Nije ni nužno da Amerikanci reaguju. Ne znam da sam vidio da je bilo šta naišlo na tako pozitivan odgovor tako raznolike grupe ljudi. I mislim da to užasava ljude o kojima pjevam u toj pjesmi. I učinili su sve što su mogli u posljednje dvije nedjelje da izgledam kao budala, da vrte moje riječi, da bi pokušali da me uguraju u političku kantu", naglasio je muzičar.

Kaže da mora da se obrati i ljevičarima i da se njegova pjesma odnosi na "neefikasnost vlade zbog političara koji sjede u njoj i koji su zaokupljeni mitom i iznudom".

"Znate, mi možemo da podstaknemo proksi rat u stranoj zemlji, ali ne možemo da brinemo o svojoj. To je sve što pjesma pokušava da kaže", kazao je Entoni.

