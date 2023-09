STRAVIČNI SNIMCI IZ GRČKE - more "progutalo" automobil, turisti zarobljeni u hotelima

Grčka je od jutros 5. septembra, na udaru ciklona, koji će prema riječima meteorologa ovoj zemlji donijeti "loše vrijeme, olujan i orkanski vjetar, obilne, ponegdje i rekordne količine kiše, jake oluje, lokalne poplave, klizišta, visoke talase i pojavu morskih pijavica".

Izvor: Instagram/Nikana.gr/Screenshot

Prema vremenskoj prognozi meteorologa "Weather2Umbrella" loše vrijeme zahvatilo je dijelove Mediterana, naročito Grčku, dijelove Španije i Portugalije i Siciliju. Lokalne grmljavinske oluje i pljuskovi se očekuju danas i na egejskoj obali Turske, na Kipru, dok je na Jadranskom moru, u Hrvatskoj i Crnoj Gori – bura, prenosi Blic.

Do Grčke je stigao hladni front i došlo je i do formiranja ciklona, pa će do četvrtka širom te zemlje biti jakih oluja i vrlo obilnih padavina. Prvi talas grmljavinskih oluja već je zahvatio Grčku. Vrlo obilne padavine i jake oluje bile su izražene u centralnim i istočnim predijelima, u Tesaliji i u Olimpskoj regiji i na ostrvima u Egejskom moru, uz centralnu obalu egejske Grčke.

Jedan muškarac poginuo je u poplavama u Volosu, u centralnoj Grčkoj, nakon što je oluja "Danijel" pogodila Tesaliju. Situacija je sada kritična u više tačaka, a agencija Nikana saopštila je da je i srpska porodica u ugroženom području bez signala, piše Nova.

Kako je prenijela agencija Nikana, među turistima koji su zaglavljeni u hotelima je i porodica iz Srbije, koja je smještena u Kalama Apartmanima u Argalastiju. Zbog prekida telefonskih veza, struje i interneta, izgubili su svaki kontakt sa porodicom u Srbiji.

Obilne padavine donijele su probleme Solunu, Larisi, kao i na ostrvu Skijatos. Vatrogasci su dobili poziv da spasu jednu osobu u Volosu, ali kada su stigli pronašli su mrtvog muškarca, objavio je „Katimerini“. Javne i opštinske službe u Volosu i Tesaliji danas su zatvorene zbog vremenskih nepogoda i poplava. U centru grada Volosa poplavljeni su svi putevi, a na stotine automobila je blokirano i obustavljen je javni prevoz. Voda je ušla i u podrumske prostorije bolnice.

Gradonačelnik Volosa Ahileas Beos i regionalni načelnik Tesalije Kostas Agorastos uputili su apele građanima da ostanu u svojim domovima zbog nepogoda. Nevrijeme je zahvatilo i Solun, a do sada nema podataka da je izazvalo probleme. Građani se evakuišu iz priobalnih područja u Larisi gdje su zbog jake kiše poplavljeni putevi.

