"On je dio istorije": Zašto je Berluskoni upisan na listu zaslužnih građana Milana

Ime bivšeg italijanskog premijera Silvija Berluskonija od juče je na listi slavnih građana Milana

Na Monumentalnom groblju u Milanu nalazi se jedna vrsta panteona, a zajedno sa Berluskonijem u taj hram slavnih upisano je 13 muškaraca i žena koji su grad učinili velikim.

Peticija da se spriječi stavljanje Berluskonijevog imena na listu slavnih, koju je potpisalo 40.000 ljudi, nije promijenila odluku.

Elena Bušemi, koja predsjedava komisiji Famedija (listom slavnih na groblju), u svom govoru je naglasila koliko je Silvio Berluskoni bio cijenjen, ali i kritikovan.

Ceremoniji je prisustvovao i Berluskonijev brat Paolo, kao i prijatelji Marčelo del Utri i Fedele Konfalonijeri.

"Stavljanjem Berluskonija na listu zaslužnih građana naš grad odaje priznanje dječaku koji je rođen u kvartu Izola, preduzetniku koji je otvorio desetine hiljada radnih mjesta, političkom lideru, kao i neizbrisivom tragu koji je ostavio njegov vizionarski talenat. Njegova ličnost istovremeno je cijenjena i kritikovana, ali je bez ikakve sumnje veoma značajna za istoriju Milana i Italije", može se pročitati u noti Opštinske komisije koja je zadužena za registrovanje znamenitih ličnosti na listu.

Ceremoniji su prisustvovali i gradonačelnik Milana Đuzepe Sala, eksponenti partije Forca Italija sa novoizabranim senatorom Adrijanom Galinijem, koji je došao na mjesto Berluskonija u Monci.

Burne kritike

"Kakve veze ima autor remek-djela kao "Verenici" sa osobom osuđenom za poresku prevaru koja je imala desetak suđenja?

Šta on ima zajedničko sa dobitnikom Nobelove nagrade za književnost Dariom Foom?

Kakve veze svi ovi ugledni ljudi imaju sa premijerom koji je umro dok je bio pod istragom tužilaštva u Firenci zbog saučesništva u masakrima 1993. godine?

Da ne pominjemo velikane naše zemlje koji počivaju na ovom groblju".

Ta pitanja postavlja dnevni list Fato kvotidijano (Il Fatto Quotidiano), nakon što su svi mediji prenijeli vijest da je i Berluskoni svrstan na listu slavnih, što je izazvalo burne kritike.

Reagovanja porodica slavnih

Momentalno su reagovali članovi porodica slavnih ličnosti čije ime se nalazi na ovoj listi.

"Berluskoni je osoba zbog koje se često stidjela čitava zemlja, a sada još više treba da se stidi", izjavila je ćerka bivšeg sudije iz Milana, Borelija, koji je bio taj koji je za života sudio samom Berluskoniju. A sada su njihova imena zajedno na listi slavnih.

Federika Boreli je zaprijetila da će tražiti da se skloni ime njenog oca sa te liste.

Ko sve brani Berluskonija

Berluskonijev brat Paolo je na sve te kritike odreagovao citirajući Dantea:

"Polemike su izvor mržnje, ne zaslužuju pažnju. Silvio je bio darežljiv, bio je dobar koliko treba i u sebi je imao jako puno ljubavi. Želio sam da citiram Dantea koji je samo još dodao: Ne osvrći se na kritike, gledaj i prođi".

Peticija koju je potpisalo 40.000 ljudi pokrenuta je ne bi li se spriječilo stavljanje Berluskonijevog imena na listu slavnih. To nije bilo dovoljno da opština promijeni mišljenje.

Gradsko vijeće opštine Milano koje pripada levici podržalo je prijedlog Forca Italije da se upiše ime Silvija Berluskonija na listu.

Gradonačelnik Milana Đuzepe Sala izjavio je da mu je jako žao zbog polemika i da to nije njegova odluka već odluka gradskog vijeća, ali ne krije da se i on slaže sa tom odlukom.

"Ne možemo da se pravimo kao da se ništa nije desilo. Berluskoni je bio osoba koju su mnogi cijenili i mnogi kritikovali, ali on jeste dio istorije ovog grada, to je istina. Famedio okuplja imena ljudi koji su ostavili jak i značajan trag u istoriji Milana. Tako da ima pravo na to da bude uključen u ovu listu", rekao je Sala.

Fato kvotidijano zaključuje da je do juče očigledno bilo teško naći zajedničke dodirne tačke između Đuzepa Macinija (političara, filozofa, patriote, novinara) i Kavura sem toga da su svi oni bili dio masonerije iako na drugačiji način i u drugačijim epohama.

