RAT SA KINOM, KLIMATSKA KATASTROFA... Proročanstva Nostradamusa za 2024. godinu bude STRAHOVE

Mnogi kažu da su predviđanja Nostradamusa već ostvarila, poput Velikog požara u Londonu ili napad 11. septembra na SAD.

Francuski astrolog Mišel de Notr Dam, poznat kao Nostradamus, napisao je knjigu "Proročanstva" 1555. godine u kojoj je predstavio svoja predviđanja za budućnost. Mnogi kažu da su se njegova predviđanja ostvarila, navodeći sličnosti između stvarnih događaja i njegovih predviđanja, kao što su Veliki požar u Londonu, Hitlerova vladavina i napadi 11. septembra u SAD. Kažu i da je predvidio smrt američkog predsjednika Džona Kenedija, kao i Francusku revoluciju. Svake godine se objavljuju njegova predviđanja za narednu godinu, a zna se i šta je predvidio za 2024. godinu, piše Večernji list.

Sukob sa Kinom

Nostradamus je napisao da će "Crveni protivnik preblijediti od straha, stavljajući veliki okean u strah". Neki vjeruju da bi "crveni protivnik" mogao da bude Kina, dok "veliki okean" sugeriše da bi se borbe mogle odvijati na moru, vjerovatno u Indijskom okeanu.

Britanski pisac i komentator Nostradamusa Mario Riding već je govorio o tome kako je francuski astrolog možda predvidio smrt kraljice Elizabete Druge. Nostradamus je napisao da će "kralj ostrva biti otjeran silom/Zamijenjen onim koji neće imati znak kralja". U Ridingovoj analizi, ovo ukazuje na abdikaciju kralja Čarlsa III zbog "upornih napada na njega i njegovu drugu suprugu", a zamijeniće ga Hari umjesto Vilijama kao čovjeka kome "nedostaje pečat kralja".

Klimatska katastrofa

Klimatski haos je već počeo sa sve češćim požarima, poplavama i sušama širom svijeta posljednjih godina, posebno 2023. godine. Zanimljivo je kako je on, izgleda, predvidio ove "apokaliptične" događaje prije toliko vekova. Nostradamus kaže: "Suvo će se još više osušiti i biće velikih poplava. On upozorava na oluje koje vode do gladovanja. Takođe je upozorio na "veoma veliku glad kroz talas kuge".

Novi papa

Nostradamus takođe predviđa smrt pape Franje. "Sa smrću veoma starog pape biće izabran Rimljanin u godinama. Reći će se da je slab, ali će dugo sjediti i biti u žudnji", napisao je Nostradamus.

Mišel de Notr Dam je rođen u Sen Remi de Provansu 1503. U početku je živio kao putujući apotekar, veoma tražen za liječenje žrtava kuge. Od 1550. godine izdavao je godišnje publikacije koje su uključivale proročke stihove. Godine 1554. počeo je da piše "Proročanstva", u kojima je namjeravao da izloži buduću istoriju svijeta u 1.000 katrena, raspoređenih u 10 "vijekova".

