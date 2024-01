Mlada Britanka preminula nakon estetske operacije u Turskoj: Roditelji je molili da odustane

Porodica je pokušavala da je ubijedi da odustane od operacije podizanja zadnjice, ali nije uspjela.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Demi Agolja (26) iz Velike Britanije preminula je nakon operacije podizanja zadnjice, zahvata koji se smatra najopasnijim u oblasti plastične hirurgije. Majka troje djece odlučila je da ode u Tursku, uprkos nagovaranju porodice da odustane od operacije. Demi je pretrpjela višestruke srčane udare koje je uzrokovala masna embolija, iako su ljekari rekli da je operacija bila uspješna.

Nekoliko dana poslije operacije, Agolja se požalila na bolove u grudima. Vratila se u kliniku u Istanbulu na pregled, ali na putu do bolnice je doživjela srčani udar. Hitno je prebačena na intenzivnu njegu, nakon čega je preminula. Njen brat Karl (37) rekao je da su cijela porodica i njen partner pokušavali da je ubijede da ne radi nikakve operacije na sebi, baš zbog bezbjednosti.

"Tragično je to što se dogodilo. Svi smo u šoku. Ako neko razmišlja o odlasku u Tursku na operaciju, rekao bih mu da to ne radi! Čak se ni njen dečko nije slagao. Rečeno nam je da je njen dečko pokušao reanimaciju u taksiju, ali ne znamo sve detalje. Ona je imala samo 26 godina, nije trebalo da umre. Iza sebe je ostavila troje male djece", rekao je on.

Podsjetimo, Američko društvo plastičnih hirurga potvrdilo je da brazilsko podizanje zadnjice ima najveću stopu smrtnosti od svih ostalih estetskih zahvata. Za povećanje koristi se ubrizgavanje masti, a njegova popularnost potiče iz Brazila, gdje su žene poznate po figuri kojom dominira upravo poveća i zaobljena zadnjica.

Ova operacija može da dovede do ozbiljnih problema ako se izvodi na pogrešan način. To uključuje masnu emboliju, poremećaj kad mast koja je ubrizgana u zadnjicu uđe u krvotok i blokira krvnu žilu. U plućima onemogućava ulazak kiseonika u krvotok, dok u mozgu može da uzrokuje moždani udar!

(MONDO)