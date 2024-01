Netanjahu prijeti: Ni Hag nas neće zaustaviti

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio je danas da "niko" neće zaustaviti njegovu zemlju u ratu koji je pokrenut u Pojasu Gaze kao odmazdu za napad pokreta Hamasa 7. oktobra.

Izvor: RONEN ZVULUN / POOL/REUTERS POOL

"Niko nas neće zaustaviti, ni Hag, ni osovina zla, niti bilo ko drugi", rekao je Netanjahu novinarima u Tel Avivu aludirajući na optužbu Južne Afrike pred Međunarodnim sudom pravde da je Izrael počinio genocid u Pojasu Gaze.

Načelnik Generalštaba izraelske vojske Herci Halevi izjavio je danas da Izrael vodi "pravedan" rat u pojasu Gaze protiv Hamasa da bi odbranio "svoje pravo da živi bezbedno".

Halevi je ocenio da će "rat trajati još dugo".

"Važno je zapamtiti da vodimo rat pravedniji od bilo kog drugog rata. To je rat koji je započeo krvožedni neprijatelj, koji je masakrirao nevine ljude na nehuman način. Ne zaboravljamo, nećemo zaboraviti i nastavićemo da podsećamo, čak i one koji to pokušavaju da to poreknu", dodao je Halevi.

Rat u Gazi pokrenut je napadom palestinskog islamističkog pokreta Hamas 7. oktobra na tle Izraela, u kojem je poginulo oko 1.140 ljudi, uglavnom civila, prema podacima AFP-a na osnovu izraelskih podataka.

U vojnim operacijama koje je Izrael od tada sproveo u Pojasu Gaze, poginule su 23.843 osobe, a povređeno je više od 60.300, navodi se u najnovijem izveštaju palestinskog ministarstva zdravlja pod kontrolom Hamasa.

(Beta)