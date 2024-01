Vodio u nekoliko anketa: Najveći Trampov suparnik ODUSTAO OD PREDSJEDNIČKE TRKE

Ron DeSantis odustao od predsjedničke trke.

Izvor: YouTube/CBN news

Kandidat za predsjednika SAD Ron DeSantis, koji je nekada važio za najbolju opciju republikanaca protiv Donalda Trampa,odustao je od predsjedničke trke u nedjelju, što ukazuje da bivši predsjednik stranke nastavlja da ima ogroman uticaj na stranku. DeSantis (45) je podržao Trampa u videu objavljenom na društvenoj mreži X.

DeSantis je smatran jednim od vodećih kandidata za republikansku nominaciju 2024. i prirodnim nasljednikom Trampa zbog svog borbenog stila i duboko konzervativnih stavova. Početkom 2023. u nekoliko anketa vodio je ispred Trumpa. Ali, podrška guverneru Floride opada već nekoliko mjeseci, zbog pogrešnih koraka u strategiji kampanje, nemogućnosti da se poveže sa biračima i Trampovog stiska na većinu stranačke baze.

Kraj DeSantisove kandidature znači da je bivša američka ambasadorka pri UN Niki Hejli sada poslednja republikanka u trci koja ima šansu, iako malu, da preotme Trampovu nominaciju. Pobjednik republikanskih predizbora suočiće se sa Džoom Bajdenom, potencijalnim demokratskim kandidatom, na opštim izborima u novembru.

Više od 70 odsto republikanaca preferira Trampa, prema većini anketa. To je DeSantisa dovelo u poziciju da je morao da apeluje na glasače koji se dive Trampu, kao i na one koji ga strasno mrze. DeSantis nije uspio ni u jednom. On nikada nije impresionirao većinu Trampovih pristalica jer je bivši predsjednik bolja opcija, dok će republikanci koji ne žele da glasaju za bivšeg predsjednika svoje glasove podijeliti na nekoliko različitih kandidata.

Kako se borba konsoliduje, ispostavlja se da je Hejli omiljena među umjerenim republikancimaa. Kad god bi DeSantis izrazio drugačiji politički stav od Trampa, bilo je to gotovo uvijek da zauzme konzervativniju poziciju.

