Evropska unija ima svoj sistem za NESTALE OSOBE - šta je SIS i kako funkcioniše?

Priča o desetogodišnjoj Kasiji, koja je kidnapovana u Poljskoj i pronađena u Njemačkoj, nakon što je poljska policija uvela upozorenje za nestalu osobu u Šengenski informacioni sistem (SIS), dokaz je da postoje politike EU koje bukvalno spasavaju živote.

Izvor: Shutterstock

Šengenski informacioni sistem (SIS) je najveći sistem za razmjenu informacija za bezbjednost i upravljanje granicama u Evropskoj uniji, koji pruža informacije o traženim ili nestalim licima.

Od 1995. godine, SIS nadoknađuje odsustvo graničnih kontrola u šengenskom prostoru i pokazao se kao najuspješniji alat za prekogranično praćenje bezbjednosti, upravljanja granicom, imigracije, carine i policijske i pravosudne saradnje u EU i svim šengenskim zemljama. SIS je bio ključan za bezbjedan povratak Kasije, djevojčice koja je oteta u Poljskoj i za manje od 24 sata pronađena u Njemačkoj.

Istinita priča

Kasijin otac je u četiri sata popodne prijavio da se njegova kćerka nije vratila iz škole. Lokalna policija je zbog toga organizovala pretragu terena. Do 11 sati uveče, poljska policija izdala je upozorenje o nestaloj osobi. Ova upozorenja su automatski prijavljena za SIS. Tog istog dana, sumnjivi auto snimljen je saobraćajnom kamerom u blizini Kasijine kuće. Lokalna policija otkrila je da je to vozilo imalo kaznu za parking i zbog toga su imali registracione tablice i ime osobe da pošalju SIS-u i povežu sa nestalim djetetom. Priča je, zatim, imala pozitivan obrt – otmičar je imao sudar sa drugim autom u Njemačkoj. Kada je policija unijela njegove tablice u bazu podataka, mogli su da vide aktiviranu SIS uzbunu. Ne samo da je to vozilo traženo, već je vozač bio osumnjičen za otmicu. Djevojčica u njegovom autu bila je nestala djevojčica iz Poljske. Uz pomoć Sistema je Kasija vraćena roditeljima.

Zahvaljujući SIS-u, nadležni nacionalni organi, kao što su policija i graničari, mogu da unose i konsultuju obavještenja o traženim osobama i objektima u jednoj zajedničkoj evropskoj bazi podataka. Ti ljudi i predmeti se zatim mogu locirati bilo gdje unutar EU i šengenskog prostora tokom policijskih, graničnih ili drugih zakonitih provjera.

Nakon uspjeha u očuvanju bezbjednosti u okviru najveće oblasti bez fizičkih granica na svijetu, SIS je obnovljen 2013. godine. Uvedena je druga generacija SIS-a sa dodatnim funkcionalnostima – na primjer, mogućnošću dodavanja otisaka prstiju i fotografija na upozorenja.

U martu 2023., SIS je dodatno poboljšan kako bi uključio nove kategorije upozorenja, nadograđene podatke, uključujući biometrijske podatke kao što su otisci dlanova, otisci prstiju i DNK zapisi za povezivanje sa upozorenjima za nestale osobe, kao i dodatne alate za borbu protiv međunarodnog kriminala i terorizma.

SIS je operativan u većini zemalja EU i zemalja pridruženih Šengenu (Švajcarska, Norveška, Lihtenštajn i Island).

Ovaj sistem još uvijek ne koristi tehnologiju za prepoznavanje fotografija i slika lica. Komisija mora da dostavi izvještaj o dostupnosti, spremnosti i pouzdanosti takve tehnologije prije nego što ona bude postavljena. Evropski parlament će biti konsultovan o izvještaju. Kada se ova tehnologija uvede u SIS, zemlje će moći da koriste ove alate na redovnim graničnim prelazima.

Nakon toga, Komisija može donijeti delegirane akte kojima se utvrđuju i druge okolnosti u kojima se fotografije i slike lica mogu koristiti za identifikaciju lica.

