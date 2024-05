Sankcije otežavaju nabavku dijelova: Kojim helikopterom se vozio predsjednik Irana?

Objavljeno je kojim helikopterom se, najvjerovatnije, vozio iranski predsjednik.

Izvor: X/Tommy Robinson

Iranski predsjednik i ministar spoljnih poslova se i dalje vode kao nestali nakon što se njihov helikopter srušio tokom leta iz Azerbejdžana.

Ebrahim Raisi i Hosein Amirabdolahjan putovali su u jednom od tri helikoptera koji je bio dio konvoja. Druga dva helikoptera su navodno bezbjedno stigla do svog odredišta. Iran ima razne helikoptere, ali međunarodne sankcije otežavaju nabavku dijelova za njih.

Njegova vojna vazdušna flota uglavnom datira još od prije Islamske revolucije 1979. godine. Državna medijska kuća IRNA objavila je fotografije na kojima se čini da predsjednik Raisi polijeće u plavo-bijelom helikopteru, što se ranije moglo vidjeti na objavljenim fotografijama, piše Sky news.

Ekspert za helikoptere i bivši pilot Pol Biver rekao je da može da se pretpostavi da je putovao u predsjedničkom helikopteru "Augusta Bell 212".

"To je civilni helikopter koji se koristi na naftnim platformama, postoje i njegove vojne verzije. To je jedan od najčešće korišćenih helikoptera na svijetu. Uobičajeno ih ima tri na bilo kom predsjedničkom letu", objasnio je on.

Dodao je da je to "solidan i pouzdan" helikopter.

(MONDO)