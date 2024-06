Broj Balkanaca udvostručen: Njemačka olakšala ulazak radnicima iz zemalja izvan EU

U Nemačkoj su juče stupila na snagu nova pravila u vezi sa vizama za kvalifikovane radnike iz zemalja izvan Evropske unije, koja omogućavaju ulazak u tu zemlju i traženje posla do godinu dana, uz uslov da su ispunjeni određeni kriterijumi.

Izvor: Shutterstock

Još jedan element pravila koja su stupila na snagu u Njemačkoj je proširenje regulative za državljane zemalja Zapadnog Balkana, saopštilo je njemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prema ovom pravilu, radnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova mogu znatno lakše da odu na neodređeno vrijeme u Njemačku, i to do 50.000 njih godišnje, što je duplo više nego do sada, navedeno je na sajtu Ministarstva.

Nova pravila, poznata kao "karta šanse" za traženje posla, važe za one sa najmanje dve godine stručne obuke ili univerzitetskom diplomom priznatom u zemlji u kojoj je kvalifikacija stečena.

Takođe je potrebno poznavanje njemačkog ili engleskog jezika.

Kada se karta odobri, podnosilac zahtjeva može da uđe u Njemačku i traži posao do godinu dana, što znači da više ne mora da podnosi ugovor sa njemačkom kompanijom prije nego što mu bude dozvoljeno da uđe u Njemačku da radi.

Kako je navedeno, nova pravila su uvedena sa ciljem da se smanji birokratija i skrate procedure, a deo su sveobuhvatnog zakona koji ima za cilj da riješi nedostatak kvalifikovane radne snage u Njemačkoj.

(MONDO/EuroNews)