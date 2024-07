Luksuzno, a besplatno: Nekad nacistički bunker, danas atrakcija za turiste

Nekada se u njemu skrivalo preko 25.000 ljudi, a sada turisti hrle da posjete ovu destinaciju.

Izvor: IURII BURIAK/Shutterstock

Nekadašnji nacistički bunker u Hamburgu pretvoren je u turistički kompleks sa hotelima restoranima, kao i baštom na krovu, prenosi The Sun. Turisti sada mogu da posjete bunker u Svetom Pauliju koji je nekada bio nacistički toranj protivvazdušne odbrane, sagrađen tokom Drugog svjetskog rata.

U bunkeru je tokom bombardovanja grada sklonište pronalazilo oko 25.000 ljudi. Dok su slične građevine dignute u vazduh, u nastojanju da se ponište svi tragovi Hitlerove vladavine, bunker u Hamburgu je ostao. Glavni razlog zbog kog on i danas postoji jeste to što bi njegovo uništenje "ugrozilo susjedna stambena naselja", prenosi The Sun.

Investitionen von 60 Millionen Franken, 134 neue Zimmer und eine Dachterrasse für 900 Gäste: Das neue Hotel Bunker in Hamburg ist ein Bau der Extraklasse –auf der 38 Meter hohen, historischen Basis eines Betonklotzes aus dem Zweiten Weltkrieg. Blick k...https://t.co/CZrefnmG89 — Blick  (@Blickch)July 8, 2024

Umjesto toga, bunker je sada postao turistička atrakcija, tačnije, luksuzan kompleks, nakon renoviranja koje je koštalo 100 miliona evra. Kompleks je ranije ovog mjeseca otvoren za posjetioce, a uključuje hotele, restorane, kafiće i baštu na samom vrhu objekta.

"Od 5. jula svi građani mogu besplatno da uživaju u ovom spektakularnom pogledu sa najviše bašte na krovu Hamburga", saopšteno je tada.

Rekonstrukcija je trajala dvije godine duže nego što se prvobitno očekivalo, a koštalo je i više nego što je planirano, budući da je početni budžet iznosio 35 miliona evra. U okviru pet spratova kompleksa izgrađeni su prostori za kulturu, opuštanje, zasađeno je 23.000 stabala drveća, žbunja i biljaka, kao deo krovne bašte. Do vrta sa pogledom na cijeli grad može da se pristupi "planinskom stazom" koja počinje u prizemlju i ide do vrha zgrade.

(Mondo/A.V.)